Vadese in crisi: il club blinda mister Oliva e squadra: “Baratro o salvezza non si sa, ma nessuno abbandonerà la nave”

La Vadese aveva messo in conto che si sarebbe trattato di un anno con qualche difficoltà, ma non si aspettava di trovarsi a +2 dall’ultimo posto all’inizio del girone di ritorno. Ieri, tra l’altro, gli azzurrogranata se la sono visti brutta visto che in casa della Letimbro sono andati sotto 2 a 0 e hanno trovato il pari del 2 a 2 a tempo quasi scaduto.

L’ultima vittoria, 4 a 1 ai danni dello Sciarbo&Cogo, risale al tre di novembre ovvero alla sesta giornata. Da allora solo quattro punti frutto di altrettanti pareggi. Oggi la società ha deciso di emanare un comunicato stampa:

Nonostante la consapevolezza iniziale delle difficoltà che sarebbero potute emergere in questa stagione sportiva, con una rosa giocatori giovane e quasi completamente rinnovata, benché si aspettasse qualcosa di più dai risultati fin ora ottenuti, prende atto della attuale situazione e cioè la possibilità quasi sicura di dover affrontare i “play out” per non retrocedere (auspicando di evitare almeno l’ultima posizione).

Ribadendo che la responsabilità di tale situazione è da suddividere tra tutti e cioè società, staff tecnico e giocatori, comunica che non sarà effettuato alcun cambiamento

ne tra lo staff tecnico ne tra i giocatori.

Se sarà baratro o salvezza non si sa, ma nessuno abbandonerà la nave confidando nel massimo impegno e serietà da parte di tutti.

La Società