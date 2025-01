Vacanze di capodanno, traffico in aumento: continuano i disagi e le code sulle autostrade savonesi

Provincia di Savona. Le previsioni diramate ieri da Autostrade per l’Italia preannunciavano per oggi code sulle autostrade savonesi, con tempi di percorrenza superiori alla media legati essenzialmente ai vacanzieri al rientro dopo Capodanno o in partenza per il “ponte lungo” dell’Epifania. E infatti, questa mattina, hanno iniziato a formarsi i primi rallentamenti sulla rete autostradale della nostra provincia.

Rallentamenti che poi si sono trasformati in code già dall’ora di pranzo e che si stanno prolungando per tutto il pomeriggio.

Alle ore 17 il sito concessionideltirreno.it segnala 7km di coda sulla A10, tra Spotorno e Savona in direzione del capoluogo per traffico intenso.

Mentre il sito di autostradadeifiori.it, sulla tratta A6 Savona-Torino, segnala 1km di coda tra bivio A6/A10 Savona-Altare in direzione Torino causa lavori.

Sembra essersi risolto invece il tamponamento che ha visto coinvolto un camion e un’auto sulla A10 Genova-Savona tra i caselli di Genova Pegli e Genova Prà in direzione Ventimiglia. Al momento non si registrano disagi alla circolazione.

Restano invece 3km di coda sulla A7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla (direzione Milano) per lavori.