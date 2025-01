Calizzano. In località Gioberti, sulla strada provinciale 490 tra Calizzano e Massimino, sono in corso le ricerche per un uomo (di 50 anni) disperso.

Lanciato l’allarme oggi pomeriggio, sono intervenuti i soccorsi che ancora ora sono al lavoro.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Presenti anche i volontari dell’antincendio boschivo di Savona.