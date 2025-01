“Uniti per Albisola” replica al sindaco sul bilancio: “Mistificata la realtà e schivato il confronto democratico con arroganza e supponenza”

Albisola Superiore. Il gruppo consiliare “Uniti per Albisola” replica alle dichiarazioni della maggioranza del Comune di Albisola Superiore “al fine di chiarire alcuni punti che appaiono fuorvianti rispetto alla realtà”.

“Pur riconoscendo la netta vittoria della maggioranza alle ultime elezioni, ribadiamo che questa non può giustificare atteggiamenti di arroganza, prevaricazione e supponenza, che vanno a ledere i principi fondamentali di democrazia e rispetto verso il ruolo dell’opposizione – dicono i consiglieri di minoranza Stefania Scarone, Capogruppo, Luca Proto, Serena Cello, Pietro Corona – E’ fondamentale sottolineare che la responsabilità del disavanzo che ha obbligato il Comune di Albisola Superiore ad accedere al piano di riequilibrio nel 2021 è interamente imputabile alle maggioranze che hanno governato negli ultimi 15 anni. Queste amministrazioni hanno portato avanti una gestione poco oculata e priva di una visione strategica, accumulando criticità economiche che hanno gravato pesantemente sulle casse comunali”.

“Le scelte di vendita dei cosiddetti ‘gioielli di famiglia’ e la rinegoziazione dei mutui non rappresentano alcun merito politico, bensì misure obbligate per porre rimedio agli errori del passato. Ribadiamo, inoltre, che il nostro gruppo, negli anni trascorsi all’opposizione, non ha mai avuto alcuna responsabilità politica ed amministrativa in questo disastro finanziario”.

E in merito alla seduta consiliare del 30 dicembre “ci preme sottolineare che abbiamo accettato, su esplicita richiesta dell’assessore al bilancio, l’inserimento della pratica del bilancio preventivo, pur non rispettando i termini previsti dal regolamento comunale. Una scelta fatta per senso di responsabilità verso i cittadini albisolesi, al fine di evitare l’esercizio provvisorio e le relative difficoltà, anche se limitate a pochi giorni. Il nostro voto contrario al bilancio preventivo non è un gesto pregiudiziale, ma una posizione politica chiara e coerente: non condividiamo alcune scelte di spesa che riflettono esclusivamente la visione della maggioranza e non rispondono alle reali necessità della comunità”.

“Desideriamo rendere merito al personale comunale e alle nuove assunzioni, frutto anche delle richieste avanzate dall’opposizione, che con dedizione e sacrificio hanno contribuito a questo risultato importante per la città. È doveroso ricordare che i politici passano, ma i dipendenti comunali restano e rappresentano una risorsa fondamentale per la continuità amministrativa”.

“Nonostante la bocciatura, da parte della maggioranza, delle nostre proposte concrete per i cittadini e per la partecipata Albisola Servizi, continueremo a lavorare con trasparenza e determinazione per il bene della nostra comunità. Ci chiediamo, e chiediamo ai cittadini: forse la maggioranza preferisce mistificare la realtà per evitare un confronto aperto e costruttivo? Uniti per Albisola conferma il proprio impegno a difendere i diritti dei cittadini e a garantire una gestione amministrativa all’insegna della correttezza e della trasparenza”.