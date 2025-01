Una domenica significativa per il calcio ingauno: Albenga a picco, il Pontelungo riempie il Riva

Albenga è storicamente una delle porzioni della nostra provincia, insieme alla Val Bormida, dove il calcio è sentito in modo particolare. E da sempre i colori bianconeri dell’Albenga hanno fatto da traino a tutto il movimento, a livello giovanile e di prima squadra.

Il weekend appena trascorso ha però sancito un cambiamento in questo senso. Almeno momentaneo. L’Albenga trincerato in un silenzio stampa perenne ha perso la 13^ partita di fila, scivolando in una zona retrocessione diretta che difficilmente abbandonerà. Un disastro sportivo da novembre in avanti firmato Bisazza-Candela-Massa-Gaido che non può passare sotto silenzio visto anche il contorno misterioso in cui tutto si svolge. La conferenza stampa di presentazione? I chiarimenti alle domande presentate pubblicamente?

Sfiducia nei confronti della dirigenza che ha spinto l’Associazione Culturale Orgoglio ingauno a lanciare un nuovo logo per ripartire da quelle che saranno probabilmente macerie.

Contestualmente, il Pontelungo ha vinto lo scontro diretto contro il Ceriale ribandendo il suo status di seria candidata all’Eccellenza. Ma oltre a questo il club del presidente Neri ha riempito il Riva come da tempo non si vedeva dando una domenica di calcio e passione che questa versione dell’Albenga non sa dare.

Società granata anche punto di riferimento per il calcio giovanile albenganese. L‘Albenga del settore giovanile non se ne interessa. Non c’è da stupirsi. “Ringraziamo l’Albenga per averci permesso di fare il settore giovanile, ma di fatto per le loro questioni societarie non collaborano con noi” il commento del presidente Neri in diretta su Ivg.it circa quello che doveva essere un settore giovanile condiviso.

Insomma, dietro l’Albenga, ormai cattedrale diroccata in Serie D, c’è un movimento ingauno, alimentato da Pontelungo, San Filippo Neri Yepp, Vadese e Villanovese che lavora con passione e per un futuro roseo di una zona di calcio.