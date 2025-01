“Un uomo vuole gettarsi dalla scogliera”: allarme a Bergeggi, soccorsi mobilitati

Bergeggi. Oltre un’ora di ricerche ma, almeno al momento, senza esito. È il bilancio dell’intervento di soccorso avvenuto questa mattina (8 gennaio), lungo la via Aurelia, a Bergeggi.

Tutto è nato dall’allarme lanciato da due persone, preoccupate alla vista di un uomo che “sembrava potesse avere strane intenzioni”. Stando a quanto riferito, sarebbe stato visto sporgersi dalla balaustra dell’Aurelia, in un punto panoramico.

“Intervenite, temiamo che una persona voglia lanciarsi dalla scogliera”, il sunto della telefonata. E sul posto si sono recati tempestivamente: vigili del fuoco, carabinieri, 118 e capitaneria di porto.

I soccorritori hanno battuto a tappeto l’area, sia via terra che via mare, alla scogliera allo specchio acqueo antistante il tratto di Aurelia, ma non hanno trovato nulla.

Le ricerche stanno proseguendo anche in questi minuti, ma prende sempre più corpo l’ipotesi di un probabile falso allarme.