Un “salvadanaio” in cui versare gli incassi della giornata: l’idea dei commercianti di Loano per aiutare un bimbo di 9 anni malato oncologico

Loano. Un vero e proprio salvadanaio, in cui le attività aderenti verseranno una parte più o meno consistente dell’incasso della giornata. E’ questa l’iniziativa a cui stanno lavorando i commercianti di Loano per aiutare la famiglia del piccolo T., che a soli 9 anni sta lottando contro una grave malattia oncologica.

Su consiglio dei medici dell’istituto pediatrico Gaslini di Genova, lo scorso anno il bimbo ha iniziato una terapia sperimentale, che in Italia viene somministrata presso un ospedale di Roma. Così lui e la sua famiglia sono partiti per la capitale, con la speranza che la nuova cura possa aiutare T. a vincere la sua battaglia per la vita.

Mentre le spese mediche sono interamente a carico del Sistema sanitario nazionale e locale, quelle per il soggiorno dei genitori a Roma sono, ovviamente, in capo alla stessa famiglia.

Da qui l’idea di Daniela Leali, presidente di Fipe/Confcommercio Loano, e della collega Silvia Redaelli (titolare del centro estetico Beaunique) di dare vita ad una raccolta fondi tra i propri colleghi per aiutare economicamente la famiglia: “Ho avuto modo di parlare con la madre di T. la quale mi ha raccontato con quale grande forza d’animo questo bambino sta affrontando la sua malattia, la terapia e le difficoltà che la vita gli ha già messo davanti. Difficoltà che lui ha affrontato davvero con grande coraggio e tenacia. Per questo motivo, insieme con i miei colleghi esercenti, abbiamo pensato di dare vita ad una piccola raccolta fondi per aiutare la famiglia ad affrontare meglio questo momento di difficoltà”.

I commercianti di Loano, dunque, predisporranno “un salvadanaio chiuso che, a turno, verrà consegnato a tutti coloro i quali aderiranno all’iniziativa. In esso verrà versata una quota più o meno grande dell’incasso della giornata. Alla fine, tutto il ricavato verrà consegnato alla famiglia di T., che così potrà pagare le spese di soggiorno a Roma per tutto il periodo in cui il bambino dovrà sottoporsi a terapia”.

A dare il via all’iniziativa (che si chiamerà “Il Passadanaio (itinerante) della solidarietà”) saranno proprio Daniela Leali e Silvia Redaelli: “Inizieremo il 19 gennaio, giorno della Fiera di San Sebastiano. Confidando nel bel tempo, abbiamo stabilito che tutto l’incasso ricavato dalla vendita del gelato durante l’intera giornata verrà versato in questo salvadanaio. Poi il salvadanaio si sposterà presso il centro estetico Beaunique, che verserà gli incassi dei massaggi effettuati per un’intera giornata”.

Dunque ecco l’appello “a tutti i loanesi e non a gustare un buon gelato presso la Gelateria Rino o a farsi fare un massaggio e, ai commercianti, ad aderire il più possibile all’iniziativa. Tanti più esercenti aderiranno, tanto più facile sarà dare un contributo concreto a questa famiglia”.