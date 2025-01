Ultimo Open Day all’Istituto Falcone di Loano: il 18 gennaio ancora un’opportunità per conoscere l’offerta formativa

Loano. L’Istituto Falcone di Loano apre nuovamente le sue porte a studenti e famiglie per l’ultimo Open Day dell’anno scolastico, offrendo un’opportunità imperdibile per conoscere da vicino l’offerta formativa e le numerose attività che caratterizzano l’istituto. L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede dell’istituto.

Dopo il successo dei primi due Open Day, l’Istituto Falcone invita tutti coloro che non hanno ancora avuto l’occasione di visitare la scuola a partecipare a questa giornata speciale. Sarà possibile incontrare docenti, studenti e personale scolastico, visitare le aule e i laboratori, e scoprire i diversi indirizzi di studio offerti: dal Liceo Scientifico agli indirizzi tecnici Commerciale, Geometri e Grafica, Moda e CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio).

Un momento particolarmente significativo dell’Open Day sarà l’incontro, previsto per le ore 10:30, con i rappresentanti del Collegio dei Geometri di Savona. La geom. Melania Attanasio, ex allieva dell’Istituto Falcone, ora geometra libera professionista e referente zona ponente della Commissione giovani, e il geom. Marco Bruzzo, consigliere del consiglio direttivo di Savona, incontreranno genitori e allievi per affrontare il tema del ruolo e delle prospettive professionali del Geometra nell’attuale panorama lavorativo. Un’occasione preziosa per comprendere l’importanza di questa figura tecnica e le concrete opportunità di impiego che offre.

L’Istituto Falcone si distingue per un’offerta formativa completa e attenta alle esigenze degli studenti, che comprende corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche, per arricchire il curriculum e aprirsi a nuove opportunità internazionali.

Attività di potenziamento per gli studenti del Liceo Scientifico nell’ambito delle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), per sviluppare competenze chiave per il futuro.

Sportelli di ascolto e di supporto per gli allievi che ne fanno richiesta, per garantire un ambiente scolastico inclusivo e attento al benessere di ciascuno.

La riapertura della Biblioteca di istituto, un importante spazio di studio e di approfondimento.

Madrelingua in classe per il liceo e gli indirizzi economici Turistico e Rim (Relazioni Internazionali per il Marketing), per un apprendimento delle lingue più efficace e coinvolgente.

Per i corsi del tecnologico (grafica, moda e CAT), sono previsti corsi per l’utilizzo di software specifici per ogni indirizzo e design 3D.

Oltre agli ormai consolidati sportelli psicologici e per il metodo di studio, ne partirà anche uno appositamente pensato per la gestione delle emozioni, per fornire agli studenti strumenti utili ad affrontare le sfide della crescita.

L’Open Day del 18 gennaio rappresenta quindi un’occasione unica per scoprire l’Istituto Falcone e le sue innumerevoli opportunità.