“Tutela degli agenti in divisa”, raccolta firme della Lega a Savona

Savona. “#difendiamogliagenti” è il titolo della campagna di solidarietà promossa dalla Lega in tutte le piazze italiane, dopo aver ottenuto l’inserimento nel ddl Sicurezza di precise proposte a tutela degli agenti in divisa.

Dalla segretaria della Lega di Savona l’invito rivolto alla cittadinanza è a “partecipare alla raccolta firme al gazebo che si terrà sabato 1 febbraio dalle 15,30 alle 18 in Corso Italia a Savona”.

“La Lega – spiegano – si è sempre schierata al fianco di tutte le Forze dell’Ordine e ha presentato, con il ddl Sicurezza, proposte concrete per tutelare e rafforzare il ruolo”.

“Alcuni dei punti principali su cui chiediamo il sostegno dei cittadini sono la dotazione delle bodycam in servizio per garantire la trasparenza, a tutela di tutti, nonché pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni nei confronti di un Pubblico Ufficiale, per rafforzare la dignità e autorevolezza della divisa, l’introduzione di una tutela legale adeguata, con un contributo fino a 10mila euro per ogni fase processuale nei procedimenti legati all’ atto dovuto”.