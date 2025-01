Alassio. Una buona notizia arriva da Alassio, dove nella tarda mattinata odierna (31 gennaio), è stato ritrovato e recuperato il turista scomparso nella serata di ieri (30 gennaio).

Si tratta di G.O., un uomo sulla settantina, che soggiorna all’hotel Adler. In serata, dopo cena, è uscito dalla struttura per una passeggiata in solitaria, ma non ha più fatto ritorno.

A lanciare l’allarme sono stati i compagni di viaggio, anche gli ultimi ad aver avuto un contatto telefonico con lui: nell’occasione aveva riferito di trovarsi sulla collina alle spalle di Alassio, ma da quel momento si sono interrotte le comunicazioni.

La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 22 e numerosi sono stati i soccorritori che, tra la notte e la mattina, hanno preso parte alle ricerche.

Presenti sul posto: i vigili del fuoco, i carabinieri, i carabinieri forestali, il Soccorso Alpino, gli uomini della protezione civile. Alla fine, dopo un’intera notte trascorsa nei boschi, il ritrovamento è avvenuto intorno a mezzogiorno, in zona San Bernardo in fondo ad una scarpata dopo una caduta.

Frastornato, con qualche contusione e comprensibilmente spaventato per l’accaduto, è stato recuperato con l’ausilio dell’elicottero. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, grazie ai militi della Croce Rossa di Alassio, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.