Turismo, il sindaco Berlangieri: “Rivedere la norma sul vincolo alberghiero”

Liguria. La revisione normativa sul vincolo alberghiero, ma anche le necessità organizzative e di coordinamento operativo a livello regionale. Così il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, neo coordinatore della Commissione Turismo, Promozione di Anci Liguria, ha illustrato le priorità per i prossimi mesi.

“Il turismo è uno degli aspetti più importanti del sistema socio-economico della nostra regione – ha affermato Berlangieri – Tra le emergenze da dover affrontare vi è sicuramente quella di darci un’organizzazione turistica del territorio regionale, che oggi non esiste dal punto di vista istituzionalizzato”.

“Questo è necessario per poter affrontare le sfide del futuro che l’economia del turismo ci sta mettendo di fronte, soprattutto dopo l’epoca Covid. E’ indispensabile un asset regionale più strutturato su funzioni, competenze, prodotti turistici e la loro veicolazione sui mercati nazionali e internazionali”.

“In secondo luogo, dobbiamo affrontare alcuni aspetti specifici dal punto di vista normativo e legislativo, ad esempio sulle strutture ricettive, alberghiere e Rta, residenze turistico-alberghiere, riguardo al vincolo alberghiero: le norme sono obsolete e vanno riviste per evitare di perdere patrimonio e, dall’altro lato, per non risultare eccessivamente ingessati rispetto alle nuove esigenze della riorganizzazione e della qualificazione dell’offerta ricettiva e dello stesso sviluppo territoriale”, ha concluso.

