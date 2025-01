Treni, Sanna (PD): “L”ennesimo guasto dimostra che finora non è stato fatto nulla. Per i cittadini spostarsi un’odissea quotidiana”

Liguria. “Ancora una giornata di passione per i pendolari liguri che si devono spostare tra Genova e Milano. La situazione è ormai allo sbando, non ci sono giorni in cui non si registrano ritardi, soppressioni di treni e disservizi”. Così il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna, dopo il guasto alla linea ferroviaria che ha avuto ricadute su Genova e la Liguria.

“Serve un intervento deciso e risolutivo da parte del Ministero dei trasporti e della giunta Bucci. I cittadini sono stanchi di sentire ricostruzioni fantasiose, come quella del Ministro Salvini sui sabotaggi alla linea, e promesse e prese di posizione a parole che poi non si tramutano in fatti, a partire dalla revisione del contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Liguria che è ancora tutta da scrivere. Pendolari, lavoratori, studenti devono avere la garanzia e la possibilità di potersi spostare in tempi certi, non si può ogni giorno vivere di speranza. Serve una riorganizzazione del servizio in tempi brevi”.

“Martedì, durante il consiglio straordinario sui trasporti, porteremo anche quest’ennesimo disservizio sul tavolo della giunta e chiederemo che si intervenga per garantire ai cittadini un trasporto su ferro puntuale ed efficiente”,