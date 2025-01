Treni, il Pd: “La Liguria sempre più isolata nell’inerzia della giunta e del Ministero dei trasporti”

Liguria. “Un’altra giornata di passione per chi si sposta con i treni in tutto il Paese e da e per la Liguria. Anche oggi si sono moltiplicati i ritardi e i disagi che si aggiungono in Liguria al taglio di Intercity e all’aumento dei tempi di percorrenza delle frecce verso Roma. Siamo di fronte a un ulteriore isolamento in una regione che finora ha avuto solo grandi promesse sul potenziamento dei collegamenti, ma che nei fatti è sempre più isolata. Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere quali azioni il governo intende mettere in atto per arginare l’isolamento a cui la Liguria andrà sempre più incontro dopo le ultime decisioni di Trenitalia sui tempi di percorrenza dei convogli Genova-Roma”, dichiarano i deputati del PD Valentina Ghio e Alberto Pandolfo che hanno presentato un’interrogazione alla Camera.

“Ci chiediamo quale sia il ruolo del Presidente della Liguria in tutto questo, visto che rimane un osservatore inerte davanti al disagio che sta travolgendo la regione e che sta colpendo i cittadini e i pendolari che si devono spostare in ambito regjonale e verso la capitale. Forse Bucci vuol far precipitare tutto per favorire il passaggio di Salvini al Ministero dell’Interno?”, commentano ironici i deputati PD. “Ma questo non può accadere sulla pelle dei cittadini”

“Riteniamo sconcertanti anche le parole dell’AD FS Donnarumma che si erge a paladino del Ministro Salvini, quando il suo unico pensiero dovrebbe essere quello di risolvere il caos in cui da mesi versano le ferrovie”, concludono Ghio e Pandolfo.

Il deputato del Partito Democratico Luca Pastorino, che ha presentato in commissione trasporti un question time sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali del Terzo Valico dei Giovi e del quadruplicamento della linea Milano-Genova, aggiunge: “Nel question time previsto domani, 15 gennaio, in commissione trasporti alla Camera, chiedo al ministro Salvini a che punto siamo con lavori essenziali e fondamentali per ridurre l’isolamento ligure come il Terzo Valico e il quadruplicamento della linea ferroviaria Milano – Genova. Anche in queste ore infatti stiamo assistendo agli ennesimi pesanti disagi per i cittadini, con ritardi dovuti ai lavori e alle infrastrutture fortemente carenti. Come ho già chiesto al ministero nelle interrogazioni passate – l’ultima a luglio dello scorso anno – è necessario agire al più presto e non tranquillizzano le ultime risposte che davano per mancante una parte fondamentale dei fondi per portare a termine gli interventi previsti”.

“Per uscire da questo isolamento la Liguria ha bisogno del quadruplicamento e gli ennesimi ritardi, disagi, cancellazioni degli ultimi giorni ne sono la dimostrazione. Che il ministro si attivi subito per reperire i fondi mancanti e procedere speditamente alla realizzazione dell’opera”, conclude Pastorino.