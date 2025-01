Agg. ore 11.00 – E’ stata riattivata su un binario la circolazione tra Genova Principe e Savona, ma si registrano ancora forti rallentamenti. Sempre sospesa invece la circolazione ferroviaria tra Savona e Finale Ligure.

Agg. Ore 9:30. Purtroppo la situazione non migliora e, anzi, stando a quanto riferito, “il ripristino al momento risulta difficoltoso” per cui “la circolazione rimarrà critica per tutta la mattinata“.

Agg. ore 9. “Non c’è corrente tra Savona e Finale”: la circolazione ferroviaria resta per ora sospesa e, con il passare dei minuti, aumentano ovviamente problemi e disagi per i pendolari: diversi, infatti, i treni coinvolti tra pesanti ritardi (alcuni con oltre 3 ore) e cancellazioni.

Un treno regionale, che si era fermato a metà percorso, è stato spostato con un locomotore diesel e condotto in stazione. Nel frattempo, sono anche già state attivate diverse corse sostitutive con bus per sopperire alla problematica.

Savona. La circolazione ferroviaria risulta sospesa tra Finale Ligure e Savona per un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

guarda tutte le foto 9



Treni, circolazione ferroviaria sospesa: guasto alla linea elettrica tra Savona e Finale

Il problema è sorto intorno alle 6,45 ed è in corso l’intervento dei tecnici.

“I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso”, fanno sapere da Trenitalia attraverso una nota

Il treno IC 653 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00), con un ritardo pregresso di 48 minuti per un inconveniente tecnico alla linea tra Loano e Finale Ligure, è fermo dalle ore 6:49 nei pressi di Savona.

Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Savona (8:56) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

Il treno IC 505 Ventimiglia (6:37) – La Spezia Centrale (10:15) è fermo dalle ore 7:42 ad Albenga.

Il treno IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (10:54) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe: “i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02), che oggi ferma anche a Diano”.

Il treno IC 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (12:55) oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe: “i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:55)”.

Il treno IC 515 Savona (11:00) – Torino Porta Nuova (14:10) oggi ha origine da Genova Piazza Principe: “i passeggeri in partenza da Savona possono utilizzare il treno IC 745 Ventimiglia (10:59) – Milano Centrale (14:55) fino a Genova Piazza Principe, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”.

Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: treno IC 653 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00); treno IC 505 Ventimiglia (6:37) – La Spezia Centrale (10:15).

Numerose le segnalazioni giunte in redazione da parte dei pendolari, costretti a subire nuovi disagi anche all’inizio di questa settimana.

Proprio pochi giorni fa, la nostra redazione aveva documentato, numeri alla mano, tutti i disagi patiti dai pendolari liguri, e non solo, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Aggiornamenti in corso