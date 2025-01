Treni, Andrei e Miraglia (Filt Cgil) all’assessore Scajola: “Non è con gli slogan che parlano alla pancia che si risolvono problemi complessi”

Regione. “Siamo perplessi circa le dichiarazioni dell’assessore ai trasporti sulla sua futura presenza nei cantieri per verificare la presenza degli addetti di Rfi. Esistono da sempre tavoli di confronto dove le istituzioni possono confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori, senza atteggiarsi da sceriffi solo per ottenere il plauso di chi, giustamente scontento per i disagi, ha chiesto il dovuto intervento della Regione”. Lo fanno sapere, in una nota, Laura Andrei, Segretaria generale Filt Cgil Liguria, e Luca Miraglia, Coordinatore regionale Filt Cgil Attività ferroviaria.

“Noi siamo disponibili fin da subito – spiegano – a incontri con tutti gli attori in campo, per portare il punto di vista dei lavoratori, che da tempo denunciano il rischio di malfunzionamenti per la concomitanza di investimenti e manutenzione ordinaria”.

“Non è con gli slogan che parlano alla pancia che si risolvono problemi complessi”, concludono.