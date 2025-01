Tredici risultati utili di fila per il Cengio, Chiarlone: “Contento di tutti, per Thevenet e Spinardi menzione speciale”

Il Cengio pareggia 3 a 3 contro la Golfo Dianese con un rigore di Spinardi a tempo quasi scaduto ottenendo il 13^ risultato utile di fila. I granata non perdono dalla prima giornata. L’obiettivo sono i playoff, ma di questo passo forse si potrebbe ambire a qualcosa in più? La vetta dista 6 punti con tutto il girone di ritorno da giocare e negli scontri diretti la squadra di Loris Chiarlone ha dato un segnale di forza non da poco visto che non ha mai perso contro chi la precede: pareggio 0 a 0 contro la Baia Alassio, vittoria 4 a 1 contro la capolista Ospedaletti per finire col pareggio pirotecnico di domenica.

Questo il commento dell’allenatore valbormidese: “Si sono affrontate due squadre con grandi valori. Ci sono state alcune scelte arbitrali ambo le parti abbastanza discutibili. Siamo stati bravi a non perdere mai la testa e a continuare a fare il nostro gioco. Alla fine abbiamo raggiunto il pareggio che è meritato. Anzi, forse nel primo tempo abbiamo costruito qualcosa più di loro. Ma abbiamo affrontato una squadra forte, mi tengo stretto questo punto anche visto l’esito della gara”.

“Sì, ci siamo posti i playoff come obiettivo ma non abbiamo nessuna pressione. Sappiamo che possiamo giocarcela contro tutti – prosegue -. Se continueremo così riusciremo a mantenere le posizioni di testa”.

“Tanti mi hanno stupito. Cito Thevenet, che è un giocatore di 35 anni ma con la volontà e l’ambizione di un ragazzino. Sono contento di tutti, di chi c’era e di chi è arrivato. Faccio una piccola menzione per Spinardi che, secondo me, è un giocatore con un grande talento e che sta crescendo dal punto di vista mentale”.

Domenica sfida al Borghetto tra le mura amiche del Salvi, contro l’unica squadra che all’andata ha battuto il Cengio.