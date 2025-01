Trasporto pubblico locale, il 24 gennaio l’incontro tra Regione e sindacati

Savona. Il 24 gennaio si terrà l’incontro richiesto da Cgil, Cisl, Uil e Faisa alla Regione sul tema del trasporto pubblico locale.

“Nel corso della precedente legislatura – avevano scritto nella lettera -, avevamo iniziato un percorso condiviso di valutazione delle oggettive difficoltà in cui versa il Trasporto Pubblico Locale, ed i suoi lavoratori, nella nostra Regione. Obiettivo della strada intrapresa era certamente quello di trovare soluzioni praticabili che mettessero in sicurezza le aziende esercenti i servizi garantendo, nel contempo, al personale adeguate condizioni sia economiche che normative”.

Tra i temi che saranno affrontati: dotazione Fondo Nazionale Trasporti; criteri di riparto tra ferro e gomma e successivamente tra le ATO; contribuzione aggiuntiva Enti Locali; indicizzazioni Cds; carenza degli organici, in particolare del personale viaggiante; bassi livelli salariali; piano di finanziamento degli investimenti per il rinnovo del parco mezzi ed elle infrastrutture.

“Nel corso del percorso intrapreso tra Regione Liguria e le scriventi si era giunti alla sottoscrizione, in data 19 luglio 2024 – hanno ricordato le sigle sindacali -, di un verbale che poneva in essere un primo intervento condiviso verso il settore che, ad oggi, necessita di ulteriori fasi, possibilmente condivise, necessarie alla sua effettiva disponibilità. Consapevoli del fatto che la soluzione delle problematiche che attanagliano il settore passi attraverso una serie di interventi che hanno competenze di carattere Governativo, Regionale e Locale riteniamo necessario riprendere il percorso, precedentemente avviato, con l’obiettivo di arrivare alla sottoscrizione di un “Patto per il TPL Ligure'”.

“Un Patto che per determinare effettivamente uno sviluppo ed un miglioramento del TPL deve necessariamente coinvolgere, nello stesso tavolo, tutti gli attori regionali coinvolti: Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Province di Imperia, Savona e La Spezia, le aziende AMT Genova, RT Imperia, TPL Savona e ATC La Spezia unitamente alle scriventi organizzazioni sindacali. In considerazione di quanto sopra esposto e dell’importanza delle tematiche rappresentate siamo a richiedere un incontro con il Presidente della Regione Liguria e con l’Assessore competente”, avevano concluso