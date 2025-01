Trasporti, anche il 2025 inizia con gli scioperi: ecco quando si fermeranno bus e treni

Liguria. Se le ultime settimane del 2024 sono state caratterizzate da una lunga serie di scioperi che hanno riguardato i diversi settori della vita economica e sociale del paese, il 2025 prosegue in questo solco, con diverse agitazioni sindacali già annunciate e che riguarderanno il settore dei trasporti, sia locali che nazionali.

Ad essere maggiormente coinvolto è il comparto ferroviario, che già oggi in Liguria sta patendo parecchi disagi dovuti alle grandi cantierizzazioni attive sul nodo genovese. Per il mese di gennaio 2025 sono previsti diverse agitazioni sindacali, sia di portata nazionale che locale: il 10 gennaio 2025 è in calendario lo sciopero nazionale del personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie di Rfi. La mobilitazione dura 24 ore e è stata indetta dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura Rfi, Cobas Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri.

Il 25-26 gennaio 2025 sarà la volta dello sciopero nazionale ferroviario indetto dai sindacati CUB Trasporti e SGB. Coinvolgerà il personale ferroviario e il trasporto merci su rotaia, iniziando alle ore 21 del 25 gennaio e terminando alle ore 21 del giorno successivo.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anche in questo caso non mancano le date da segnare in calendario: sempre per il 10 gennaio è stato proclamato lo sciopero nazionale di 4 ore da Faisa-Confail. Gli orari varieranno di città in città ma l’obiettivo resta comune vale a dire la protesta contro gli scarsi aumenti salariali del comparto.