Traffico in Liguria, Piccardo (PD): “La Giunta regionale chieda lo stop ai rincari dei pedaggi”

Liguria. “Arriviamo da giornate particolarmente complesse e disagi davvero pesanti per i nostri pendolari, viaggiatori e attività economiche. Sulle nostre autostrade il traffico è andato in tilt per ore, ci siamo ritrovati intrappolati in code chilometriche che hanno avuto un contraccolpo anche sulle strade statali, provinciali, in alcuni casi addirittura comunali: in una parola sola la viabilità ordinaria paralizzata dai cantieri che fanno da tappo sull’A26, sull’A7, sulla A10 e nelle scorse settimane anche sulla A12”, sottolinea Katia Piccardo, vicecapogruppo del Pd in Regione Liguria.

“Nel caso della Valle Stura – aggiunge – gli effetti negativi e le ripercussioni dell’impasse stradale e autostradale si sono estese indirettamente addirittura alla linea ferroviaria. Il mio primo atto alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale è stato dedicato a questo ed in particolare a sollecitare l’Assessore Giampedrone a farsi carico del coordinamento e soprattutto del monitoraggio di questi aspetti così critici come i lavori sullo svincolo di Busalla in A7. I lavori di messa in sicurezza sono irrinunciabili ed i drammi che si sono consumati e che hanno messo in ginocchio la nostra Regione sono, purtroppo, l’esito di trascuratezza e noncuranza che si è trascinata per troppo tempo nella mancata manutenzione delle nostre infrastrutture. Questa attività però va conciliata con il sacrosanto diritto a poter circolare per studenti, lavoratori, pendolari e di questa cabina di regia deve farsi carico la Giunta regionale. Ho accolto con sollievo che l’Assessore abbia ammesso e riconosciuto l’importanza del dover istituire un tavolo dedicato per i lavori sulla A7 che coinvolga innanzitutto i sindaci, gli enti locali e i gestori delle direttrici della viabilità, anche allo scopo di lenire i disagi e coordinare gli aspetti più problematici”.

“Il cantiere per il viadotto sul torrente Scrivia sta avendo un contraccolpo pesante sul territorio, anche per le attività economiche. In una simile situazione troviamo assolutamente inaccettabili gli ennesimi rincari dei pedaggi autostradali: chiediamo pertanto alla Giunta regionale – conclude Piccardo – di farsi interprete dell’esasperazione dei cittadini presso il Ministero dei trasporti affinché si adoperi per congelare almeno quest’insopportabile ulteriore beffa, anche solo come riconoscimento dei disservizi che quotidiana mente subiscono i cittadini liguri”, conclude.