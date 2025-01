Tra i decani dei giornalisti della Liguria: Remigio Vercellino compie 100 anni

Cairo-Savona. Venerdì prossimo 24 gennaio, solennità di San Francesco Saverio, patrono dei giornalisti, saranno festeggiata anche i 100 anni del giornalista Remigio Vercellino, noto cairese ora residente a Savona.

Nel 1948 Remigio sposò Nella Porro di Dego e in questo paese si fermò nei primi anni di matrimonio, prima di trasferirsi a Cairo Montenotte, dove abitò a lungo in via Colla, lavorando nelle Ferrovie dello Stato come capostazione, capotreno e poi dirigente superiore, e contemporaneamente dedicandosi all’amministrazione di condomini e soprattutto al giornalismo, con articoli di cronaca locale per vari quotidiani e riviste.

Unico giornalista di allora in Val Bormida, era corrispondente per i quotidiani liguri, e non solo, ai quali forniva anche le fotografie.

Da qualche anno sta godendo la meritata pensione ed ora, nella sua abitazione savonese di Lavagnola, festeggia il suo centenario circondato dall’affetto del figlio Stefano e delle nipotine.