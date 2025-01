Tpl Linea, il 13 gennaio incontro tra sindacati e istituzioni: “Inaccettabile ricercare maggiori risorse abbassando il costo del lavoro”

Savona. È stato convocato per lunedì 13 gennaio l’incontro chiesto dalle sigle sindacali di Tpl ai soci di maggioranza della società di trasporto pubblico, al Comune e alla Provincia.

“Visto il perdurare dei problemi è stata attivata la prima fase delle procedure di raffreddamento e chiesto un incontro – spiegano i rappresentanti dei lavoratori ai IVG.it – Le iniziative aziendali adottate per realizzare gli obbiettivi contenuti nel rinnovato contratto di servizio divergono dalle intese raggiunte per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro in Tpl Linea”.

Gli altri punti da affrontare: “Il mancato sostegno all’equilibrio economico di Tpl pesantemente colpito dall’aumento dei costi, tramite il mancato adeguamento del contributo chilometrico.

Necessità di chiarimenti sul piano industriale della Società, sulle linee di indirizzo date al CdA. Necessità di condivisione delle iniziative di adeguamento della mobilità previste dal nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”.

“Premesso si stia attraversando una fase di trasformazione e rilancio del trasporto pubblico – si legge in una nota dei sindacati – non è accettabile ricercare risorse con l’abbassamento del costo del lavoro, tramite il ricorso ad operatori privati, in via prettamente speculativa, per la gestione dei reparti amministrazione, lavaggio e verifica di fatto riducendo possibili ricollocazioni al personale non più idoneo alla giuda”.

“Sollecitiamo – chiedono le segreterie provinciali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Faisa Cisal, Sial Cobas, Ugl Fna – la risposta nei tempi e nei modi previsti dalla delibera della Commissione di Garanzia del 31 gennaio 2002”.