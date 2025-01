“Tootsie” apre la stagione del Moretti, ad Albenga lo “Swap Party” e poi musica, mostre e mercatini: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. In questo secondo fine settimana del 2025 si apre la stagione teatrale del Teatro Moretti di Pietra Ligure che vedrà in scena “Tootsie” con Enzo Iacchetti e Paolo Conticini. Sul palco dell’Antico Teatro Sacco invece arriva Daniele Raco con “Best”. Musica protagonista a Finale Ligure con un doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali, mentre ad Albenga appuntamento dedicato al baratto con lo Swap Party. Da non perdere anche il mercatino di Antichità e Collezionismo a Loano e l’arrivo della Befana a Vado che era slittato causa maltempo. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

TOOTSIE APRE LA STAGIONE DEL MORETTI

La stagione 2025 del Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure anche quest’anno prende forma con un articolato ed entusiasmante viaggio tra il desiderio di “leggerezza” e la voglia di immergersi nella cultura con sei spettacoli che porteranno in scena Paolo Conticini e Enzo Iacchetti, Francesco Pannofino, Mogol e Gianmarco Carroccia, Mauro Repetto degli 883, Francesco Cicchella, Perfetti sconosciuti.

One man show, cabaret, teatro canzone, cultura, divertimento, musical: sono questi gli ingredienti di una stagione all’insegna delle novità e della qualità, che ancora una volta unisce tradizione e innovazione e che propone un frizzante bilanciamento tra le diverse proposte che da gennaio ad aprile si alterneranno sul palco del teatro cittadino.

Ad inaugurare la rassegna, con una doppia serata, saranno sabato 11 e domenica 12 gennaio Paolo Conticini e Enzo Iacchetti con il musical “Tootsie”.

Tratto dal famoso film del 1982, “Tootsie” racconta la storia di Michael Dorsey, un bravo attore con un particolare talento… quello di non riuscire a mantenere un lavoro! Avvilito e disoccupato, Michael decide di fare un ultimo, disperato tentativo per realizzare i suoi sogni: si presenta a un provino per un Musical su Giulietta e Romeo travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, dopo un’ottima performance, lo vince.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA DANIELE RACO

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 11 gennaio alle 21 andrà in scena “Best – In un mondo di John e di Paul” spettacolo di cabaret di e con Daniele Raco. Poche persone sanno chi è Pete Best.

Best fu il primo batterista dei Beatles e per molti è l’emblema stesso della sfortuna, lasciando la band giusto un attimo prima del successo della stessa. In realtà la storia è un bel po’ diversa. Pete lasciò la band perché non volle adeguarsi ai cambiamenti imposti dal produttore. Vestiti, taglio dei capelli e canzoni. Inoltre per l’enorme carisma rubava letteralmente la scena a John e Paul. Pete scelse la libertà alla fama.

In questo “Meglio di con inediti” attraverso il percorso dei suoi pezzi Daniele Raco prova a spiegare perché dopo 33 anni di carriera in un mondo di John e di Paul ostinatamente si identifichi ancora in Pete Best.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

potete inviarci le vostra prenotazione tramite sms o whatsapp al numero 331 77 39 633 e riceverete la conferma della prenotazione.

DOPPIO APPUNTAMENTO DEI POMERIGGI MUSICALI

Dopo la pausa natalizia riprendono i Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Il 2025 inizia con un doppio appuntamento: Venerdì 10 Gennaio alle ore 16,30 presso la Sala di Palazzo Ricci a Finalborgo, avremo una conferenza con audizioni in preparazione del concerto del giorno successivo interamente dedicato al grande compositore francese Gabriel Fauré: Flavio Menardi Noguera terrà una conversazione con il Maestro Giacomo Fuga dal titolo Intorno a Gabriel Fauré. Nel corso dell’incontro saranno eseguiti alcuni estratti dalle sue composizioni cameristiche, pianistiche ed orchestrali.

Sabato 11 Gennaio alle 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, assisteremo allo spettacolo dal titolo “Omaggio a Faurè”, a poche settimane dal centenario della morte del compositore francese. Si esibirà il Trio Fuga (flauto e pianoforte a 4 mani) composto dal giovanissimo grande talento Ettore Maria Fuga al flauto, Carlotta e Giacomo Fuga al pianoforte.

Sono opere dove il linguaggio poetico di Faurè e il suo meraviglioso gusto armonico possono esprimersi in modo straordinario….il dialogo tra gli strumenti appare intimo ed equilibrato; il sapiente dosaggio delle sonorità ricrea un colore cameristico che rende questi brani particolarmente seducenti!

AD ALBENGA C’E’ IL BARATTO CON LO SWAP PARTY

Sabato 11 gennaio 2025 arriva l’ottava edizione della grande festa del baratto di Sfuso Diffuso, in collaborazione con la Caritas Diocesana Albenga Imperia, in una nuova inedita location, Piazza dei Leoni, nel Centro Storico di Albenga, per una comunità di swappers sempre più grande e sensibile alla sostenibilità ambientale! Il progetto Sfuso Diffuso, nato da un gruppo di giovani di Calice Ligure* vincitore del Bando Giovani per i giovani di Fondazione Compagnia di San Paolo, con il Capofila di progetto Slow Food Savona e un ricco partenariato di enti** propone la OTTAVA EDIZIONE del grande SWAP PARTY di comunità, in questa occasione sfruttando una nuova sinergia e collaborazione con la Caritas Diocesana Albenga Imperia.

Cos’è lo SWAP PARTY? E’ una festa con ingresso su offerta libera, in cui i partecipanti potranno scambiare vestiti, accessori, utensili per la cucina, biancheria per la casa, abbigliamento sportivo, puliti e in buono stato.

Come funziona lo SWAP PARTY? Dalle ore 15 presso Piazza dei Leoni, nel Centro Storico di Albenga (dietro la Cattedrale) sarà allestita un’area dove poter lasciare un massimo di 10 articoli delle categorie sopra indicate e ricevere in cambio altrettanti buoni per scegliere nuovi articoli dall’area scambio. Il tutto avverrà gratuitamente, senza scambio alcuno di denaro. Gli oggetti inseriti nell’area scambio non saranno valutati in base a valore economico, lo scambio sarà solo numerico.

MERCATINO DI ANTICHITA’ A LOANO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.

Domenica 12 gennaio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

LA BEFANA ARRIVA A VADO LIGURE

Sabato 11 gennaio, dalle ore 15, in Piazza Cavour a Vado Ligure appuntamento con “Arriva la Befana a Vado Ligure”, l’evento che era stato rinviato causa maltempo. Un pomeriggio magico per chiudere in bellezza le festività natalizie.

Cosa ti aspetta? Animazione della Befana: La nostra simpatica Befana regalerà caramelle a tutti i bambini e animerà la festa per tutto il pomeriggio. Face painting e zucchero filato per i più piccoli. Spettacolo imperdibile con gli acrobati e giocolieri Fortunello e Squilibrio: preparati a stupirti con le loro incredibili abilità.

Una Befana sui trampoli ti accoglierà con il suo fascino spettacolare.

Cioccolata calda e Vin Brulè a cura della SMS “Diritto e Doveri” Sant’Ermete e dell’Associazione Alpini Vado – Quiliano.

Non perdere questa occasione per vivere insieme l’ultimo evento natalizio all’insegna del divertimento e della magia!

BRACALI PRESENTA IL SUO LIBRO AD ALBENGA

Si terrà sabato 11 gennaio ad Albenga alle ore 17,30 presso l’Auditorium San Carlo in Via Roma la presentazione del romanzo giallo “Dalle paludi al cielo” dello scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali edito da Edizioni del Delfino Moro.

Con questo nuovo titolo Bracali raggiunge il diciassettesimo romanzo (tutti editi da Edizioni del Delfino Moro), della saga che vede l’ispettore Calcagno, alter ego e marchio di fabbrica dell’autore, protagonista di spinose inchieste ambientate nel ponente savonese, iniziata nel 2005 con il primo romanzo “Nostra Signora degli Ulivi” arrivando così ai vent’anni di carriera dello scrittore ligure e del personaggio Calcagno scaturito dalla sua fantasia.

La presentazione del libro di Bracali sarà la prima della venticinquesima rassegna di “Incontri con gli autori” ideata e voluta dai titolari della Libreria San Michele di Albenga e che vedrà oltre a questo primo appuntamento con lo scrittore cerialese il susseguirsi in programma di altri consolidati autori di fama nazionale.

Durante la presentazione Bracali sarà affiancato dall’editore Diego Delfino che porrà all’autore qualche domanda su questa nuova indagine del poliziotto della porta accanto e dalla Prof. Tiziana Minacapilli che a cura di Casa Cultural di Albenga, leggerà alcune pagine del libro.

L’ingresso è gratuito.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 11 GENNAIO alle ore 11 in compagnia del nostro staff per una VISITA GUIDATA DEL PARCO. Al pomeriggio, dalle 14 UN EQUINO… IN FAMIGLIA, una attività pronta a coinvolgere mamme, papà e bambini…

Alle ore 15 e 30 una divertente CACCIA AL TESORO!

DOMENICA 12 GENNAIO alle ore 11 torna PICCOLO PICCOLO PONY, dove i partecipanti si prenderanno cura di “Santiago”, tra coccole, spazzolate e passeggiate nel parco.

Alle ore 14 il mini #trekking con gli asini, mentre alle ore 15 e 30 spazio al GIRETTO A CAVALLO nell’uliveto.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

