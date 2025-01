Toirano, sorpreso a spacciare droga in centro: 23enne arrestato in flagranza di reato

Toirano. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio illecito di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito hanno arrestato, in flagranza di reato, un ventinovenne albanese indagato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, destinate a un giovane della provincia savonese.

I militari, mentre pattugliavano il centro cittadino di Toirano, avevano già notato che quelle due persone apparivano sospette, infatti avevano già controllato dapprima l’extracomunitario mentre si aggirava a piedi nella cittadina savonese con fare guardingo, per poi rivolgere l’attenzione verso l’italiano che, a una distanza di poche decine di metri, attendeva nervosamente all’interno della sua auto.

Da quel primo controllo, non era venuto fuori nulla di illecito, ma i militari, intuendo che stava succedendo qualcosa di strano e immaginando che la presenza e lo strano comportamento dei due potesse essere riconducibile ad una compravendita di stupefacenti, non si sono dati per vinti decidendo, benché in uniforme, di appostarsi in vigile e discreta attesa a poca distanza dall’auto.

A conferma dei loro sospetti, dopo pochi minuti l’albanese raggiungeva l’italiano nella sua autovettura. A questo punto i militari si sono avvicinati al mezzo notando lo straniero che, rendendosi conto di essere stato scoperto, ha tentato di disfarsi di un involucro marrone, immediatamente recuperato dai militari e poi risultato contenere circa 10 grammi di hashish.

Perquisito sul posto, i militari hanno trovato indosso all’albanese anche una dose di cocaina, occultata nella tasca dei pantaloni, nonché la somma contante di 100 euro, risultata poi essere il prezzo pagato dall’italiano per la cessione dello stupefacente.

Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’albanese, domiciliato in provincia di Savona, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai anche il giovane acquirente italiano che è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione amministrativa dell’art.75 della legge sugli stupefacenti.

In mattinata la celebrazione del rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Savona e l’irrogazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per l’indagato.