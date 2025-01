Toirano, gli alunni dell’istituto comprensivo alla scoperta del passato nei racconti del signor Luigino

Borghetto Santo Spirito. “Dialogate”. Questo è il messaggio che oggi il signor Luigino, di 93 anni, nato e vissuto a Toirano, ha voluto diffondere ai bambini dell’istituto comprensivo della Val Varatella durante il suo incontro con gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Toirano.

“Un messaggio di pace, amore e rispetto reciproco – dicono dalla scuola – La nostra scuola ha scelto l’ascolto come strumento di conoscenza e di riflessione, attraversando i ricordi del cuore, quelli più intimi nella vita di ognuno di noi. L’incontro di tre generazioni, un nonno, una figlia e due nipoti che insieme alla scuola, hanno voluto condividere un messaggio di cittadinanza, scegliendo di dare voce ai ricordi e alle memorie, per ringraziare e sostenere chi, quella parte di storia l’ha davvero vissuta”.

Testimonianze, foto del paese di Toirano, foto di una gioventù che, dai racconti del signor Luigino “è passata in un attimo” (afferma osservando un bambino) sono stati i fili conduttori della narrazione.

Dalle domande più concrete dei bambini più grandi: “Com’era la scuola?” o “Qual è stata la sofferenza più grande?” o ancora “Come ti sei accorto della fine della guerra?” fino a quelle più istintive e profonde dei più piccoli: “Ti voglio bene!” o “Posso abbracciarti?” o “Grazie!”. Un momento per far parlare il cuore e ascoltare le emozioni di adulti e bambini.

“Tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’istituto hanno coinvolto i ragazzi in attività volte alla riflessione e alla celebrazione di una giornata che non si può e soprattutto non si deve dimenticare. Tutto l’istituto comprensivo ringrazia il signor Luigino, la figlia Luisa per questa grande occasione, nonno Dino per la documentazione fotografica e gli alunni per aver partecipato con delicatezza e grande rispetto”.