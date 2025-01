Termovalorizzatore, Giampedrone non si sbilancia: “Percorso in atto per luogo e tecnologie migliori”

Liguria. “Le parole del consigliere Arboscello dimostrano tutta l’incoerenza e le contraddizioni del Partito Democratico che, dopo aver lasciato la Liguria in una situazione tragica per la gestione dei rifiuti nel 2015, ora afferma di volere gli impianti salvo poi incatenarsi quando si tratta di realizzarli”.

Così l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti Giacomo Raul Giampedrone risponde al consigliere Arboscello, con riferimento all’ipotesi del termovalorizzatore nel savonese che ha scatenato reazioni e polemiche.

Sulla località che ospiterà l’impianto per ora l’assessore regionale non si sbilanci, anche in relazione alla procedura in atto, ma risponde per le rime alle accuse: “Le polemiche strumentali, inutili e dannose per i territori hanno stufato i liguri, che alle recenti elezioni hanno scelto con chiarezza il presidente Bucci con il suo programma, compresa la realizzazione degli impianti per la chiusura del ciclo. Un passaggio reso possibile sia dall’aumento della differenziata, che nel 2024 ha sfiorato il 60% a livello regionale, sia dal Piano regionale con la previsione della chiusura del ciclo approvato nella precedente legislatura, ovviamente con il voto contrario del Pd” aggiunge Giampedrone, pronto a tirare dritto con la realizzazione del piano regionale.

“Il percorso in atto è perfettamente coerente con il lavoro della precedente amministrazione – prosegue l’assessore – che ha individuato le caratteristiche tecniche necessarie per il luogo che ospiterà l’impianto e ha acquisito poi lo studio del Rina che sulla base di quelle caratteristiche ha individuato cinque possibili aree, lasciando due possibili opzioni sulla tecnologia: ‘waste to chemical’, cioè producendo ‘green fuels’ quali idrogeno e metanolo oppure di valorizzazione energetica”.

“Come ha detto il presidente Bucci, nelle prossime settimane la Regione procederà con la manifestazione d’interesse, evidenziando che verrà scelta la soluzione migliore per chi ci vivrà attorno, con vantaggi in termini di teleriscaldamento e riduzione della Tari”, conclude Giampedrone.