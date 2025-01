Tariffe idriche nel ponente ligure, Giordano (M5S): “Beffa aumenti in bolletta, oltre al fenomeno dell’acqua salata ad Andora”

Regione. “I cittadini del Ponente ligure subiscono da anni continui e gravi disservizi idrici. Come se non bastassero i guasti alla rete gestita da Rivieracqua e l’ormai notorio fenomeno dell’acqua salata dai rubinetti di Andora, al danno si è aggiunta la beffa delle bollette con aumenti sproporzionati e calcolati retroattivamente”. Così, in una nota, il M5S ligure.

“Abbiamo chiesto alla Regione se intende intervenire per scongiurare l’illegittimo aumento del costo dell’acqua applicato dall’attuale gestore. La risposta? Contraddittoria”, aggiungono.

“In estrema sintesi, l’assessore competente in Aula se n’è lavato le mani, dimenticandosi di aver recepito l’esposto del CimAP (Comitato imperiese Acqua Pubblica) per contrastare gli aumenti. Quando si parla di acqua pubblica, diritto peraltro sancito da un referendum, la politica regionale non può abdicare al proprio ruolo. Anzi, essendo coinvolta con l’esposto citato, la Regione deve metterci la faccia e tutelare gli interessi dei cittadini. Per fare luce sulla questione, chiederemo sia calendarizzata al più presto una Commissione dedicata”, concludono.