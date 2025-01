“Suo figlio ha avuto un incidente”: a Loano tornano in azione i truffatori telefonici che si fingono carabinieri

Loano. Truffatori in azione a Loano.

Ieri pomeriggio, una donna residente nella cittadina rivierasca ha ricevuto una telefonata con cui un fantomatico carabiniere la informava che il figlio era appena stato coinvolto in un incidente stradale. Secondo il racconto del sedicente militare, il figlio si trovava in caserma, mentre i passeggeri dell’altra auto erano finiti in ospedale.

Il truffatore, poi, ha chiesto alla donna quanti altri figli avesse, a che ora rientrassero abitualmente a casa e, infine, i loro contatti telefonici.

La donna ha immediatamente interrotto la comunicazione e allertato i veri carabinieri di Loano segnalando l’accaduto.

In questi casi, l’invito delle forze dell’ordine è quello di non comunicare mai informazioni personali agli sconosciuti e, soprattutto, segnalare al 112 ogni episodio sospetto.