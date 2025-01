Spotorno, Spiga e Remiddi: “I parcheggi di via Lombardia vicino alla scuola elementare invasi dal fango”

Spotorno. Questa mattina, il capogruppo di minoranza Massimo Spiga ed il consigliere Stefano Remiddi sono stati invitati da alcuni cittadini e genitori di bambini in età scolare a “prendere visione di come si presenta il tratto di via Lombardia che ospita i parcheggi adiacenti alla scuola elementare”.

“Il fango delle ultime piogge di ottobre è ancora ben presente e si rinnova ad ogni pioggia, come avvenuto ieri e la scorsa settimana – notano i due consiglieri – Visto che correttamente, chi porta i figli a scuola da distante, deve parcheggiare in via Lombardia, vorrebbe evitare che i propri figli arrivino a scuola con le scarpe sporche di fango o peggio, di scivolarci dentro”.

“Pertanto abbiamo scritto una PEC al Comune di Spotorno, per segnalare, ciò che dovrebbe essere già noto all’amministrazione comunale, giacché ogni mattina viene posta una transenna per limitare il traffico veicolare su viale Europa durante l’ingresso e l’uscita degli scolari, chiedendo un pronto ed immediato intervento, anche se tardivo”.