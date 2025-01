Sportivo Savonese dell’Anno 2024, il premio va a Sandro Boraschi

Savona. Sandro Boraschi, direttore tecnico della Nazionale Italiana federpesi paralimpica è lo Sportivo Savonese dell’Anno 2024. A decretare la nomination è il Coordinamento delle Associazioni Benemerite del Coni (Veterani dello Sport, Azzurri d’Italia, Panathlon club Carlo Zanelli, Special Olimpic, Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo e Unasci) e la Delegazione del Coni Provinciale di Savona.

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del comune di Savona, è stata ripresa nel 2017, dal delegato del Coni Roberto Pizzorno sulla falsa riga dello Sportivo Savonese ideato nel 1958 e portato avanti dal giornalista di Riviera Notte, Il SecoloXIX e La Stampa e storico dello sport Nanni De Marco.

Boraschi è stato insignito di questo riconoscimento per il costante impegno profuso nel corso degli anni in favore della pesistica paralimpica culminato con la conquista del bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 di Donato Telesca. Boraschi ha praticato da atleta per una ventina di anni l’hockey su prato. Come tecnico ha allenato 8 anni nella pallavolo. È diplomato Isef e per 32 anni è stato gestore di palestre.

È stato pioniere della pesistica paralimpica, organizzando a Savona, nel 2006 la prima gara di pesistica paralimpica in Italia con una dozzina di partecipanti. Nel 2012 vede l’esordio della Nazionale in campo Internazionale con il Welsh Open di Cardiff, in Galles, dove ha portato tre atleti in gara, tutti a medaglia, tra i quali il savonese Simone Capelli. Come direttore tecnico nazionale ha guidato il TeamItalia in 37 gare internazionali: tre paralimpiadi (Rio, Tokyo e Parigi), campionati mondiali e europei. Un totale di 57 podi di cui 25 ori.

È docente per i corsi di formazione della Strenght Academy della Fipe e per i Corsi Cip e Sport & Salute. La cerimonia di premiazione dello Sportivo Savonese dell’Anno 2024 è prevista per il giorno 30 gennaio alle ore 16 nella Sala Rossa del Comune di Savona. A presentare sarà la giornalista Laura Sicco. Oltre a Boraschi saranno consegnati altri riconoscimenti.

Il dirigente sportivo dell’anno è andato a Giuseppe Gervasio, vicepresidente della Rari Nantes Savona e consigliere federale Fin. Gervasio da 40 anni è nel direttivo della Rari dove ha ricoperto per anni la carica di presidente. Il premio Promotore sportivo dell’Anno è ricaduto su Frank Laoretti direttore generale della Cairese Calcio, società che nella stagione 2023-24 è stata promossa in Serie D. Il riconoscimento va anche per l’impegno profuso per l’organizzazione del Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte – Memorial Carlo Pizzorno.

Alessandro De Blasi, coach della Kombat Team Alassio è invece il tecnico dell’Anno. Alassino, vicepresidente del Comitato regionale della Federkombat Liguria, ha portato ai massimi livelli i suoi atleti ottenendo titoli mondiali, europei ed italiani.

Infine il premio Lo Sport la mia Vita. Questo riconoscimento andrà a Renato Fusi che per oltre trent’anni è stato speaker ufficiale nelle manifestazioni nazionali ed internazionali di nuoto.

Questo l’albo d’oro dal 2017 dello Sportivo Savonese dell’Anno:

2017 Chiara Rebagliati (Tiro con Arco)

2018 Linda Cerruti (Nuoto artistico)

2019 Luminosa Bogliolo (Atletica Leggera)

2020 Marco Mura (Atletica Leggera)

2021 Patrizia Giallombardo (Nuoto artistico)

2022 Enzo Grenno (Atletica Leggera)

2023 Alberto Angelini (Pallanuoto)

2024 Sandro Boraschi (Federpesistica)