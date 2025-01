Sport Paralimpico in Liguria: assegnate 9 benemerenze sportive ad atleti, società, tecnici e dirigenti

Regione. Si è tenuta presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive Paralimpiche relative all’anno 2023. Questo riconoscimento, promosso dal Comitato Paralimpico, celebra atleti, tecnici, dirigenti e società sportive che si sono particolarmente distinti nelle loro discipline. Alla cerimonia sono intervenuti e hanno consegnato i riconoscimenti il vicepresidente vicario del Comitato Paralimpico ligure Dario Della Gatta, l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro e l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi.

Ad Andrea Barberis e Federico Minnai è stata consegnata la Medaglia d’Oro al Valore Atletico Paralimpico. Barberis ha vinto il campionato mondiale di danza sportiva nella disciplina Combi Standard Class 2, mentre Minnai ha ottenuto l’argento ai Global Games di nuoto, nei 50 m farfalla II3. La società vincitrice della Stella di Bronzo al Merito Sportivo Paralimpico è la FPX Fratellanza Nuoto Pontedecimo.

Tra gli allenatori, Giovanni John Pietro Amasio e Gian Franco Pusceddu sono stati premiati con la Palma di Bronzo al Valore Tecnico. Stella d’Argento al Merito Sportivo Paralimpico per Michelangelo Buonarrivo, presidente del comitato ligure FIDESM. Premiati con la Stella di Bronzo anche i dirigenti sportivi Enrico Carrea (FIV), Mariagrazia Gilardi (FIPPS) e Claudio Puppo (FIPIC).

“È una giornata di festa, un onore poter premiare le eccellenze del movimento sportivo paralimpico ligure capaci di raggiungere risultati strepitosi nel 2023 – commenta l’assessore Ferro. – Gli atleti, i tecnici, i dirigenti e le società presenti oggi incarnano alla perfezione i valori sportivi a cui siamo più legati: dedizione, costanza, sacrificio e forza di volontà. Tutti elementi che hanno permesso loro di tagliare traguardi davvero prestigiosi. La Liguria continuerà ad investire su più fronti, dalle infrastrutture alla sicurezza e all’inclusività, per supportare e rafforzare l’idea di uno sport che sia di tutti e per tutti. È un impegno necessario, oltre che un obiettivo perfettamente in linea con la nomina a Regione Europea dello Sport 2025”.

“Questo evento rappresenta un importante momento di celebrazione per lo sport paralimpico ligure, sottolineando l’impegno, la dedizione e i successi di coloro che contribuiscono alla sua crescita e diffusione nella regione – spiega il vicepresidente Della Gatta. – Gli sportivi premiati oggi infatti rappresentano un modello straordinario per migliaia di giovani con disabilità che, sognando di raggiungere gli stessi traguardi, si avvicinano per la prima volta al mondo paralimpico e iniziano a frequentare palestre, campi sportivi e piscine. Un passo importantissimo nella vita di ogni singolo individuo, perché lo sport è da sempre uno strumento unico per favorire la socialità e l’inclusione, senza alcuna distinzione di genere, età o abilità”.

“Ci tengo a complimentarmi con tutti gli atleti, tecnici e dirigenti premiati oggi per i risultati, l’impegno e la passione che mettono in campo quotidianamente nella loro attività – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi. – Come amministrazione, in sinergia e collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico ligure, lavoriamo per promuovere la diffusione della pratica sportiva per tutte le abilità con l’obiettivo coinvolgere sempre più persone. Un intento sottolineato anche dal nostro progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport che ha fatto dell’inclusività e dell’accessibilità i suoi pilastri”.