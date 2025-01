Sicurezza del deposito ferroviario “Parco Doria”, incontro in Prefettura: “Costante impegno di FS per evitare accessi non autorizzati”

Savona. Nella mattinata odierna si è tenuta, presso la Prefettura di Savona, una riunione presieduta dal Prefetto, dott. Carlo De Rogatis, cui hanno preso parte i locali vertici delle Forze di Polizia e i rappresentanti del Compartimento Polizia Ferroviaria e delle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Tale incontro, che come programmato segue una precedente riunione sul tema della sicurezza del deposito ferroviario “Parco Doria” che si è tenuta nel mese di ottobre, è stata l’occasione per svolgere un opportuno aggiornamento della situazione, anche alla luce degli impegni presi nel corso del citato incontro.

“I lavori svolti in seno al tavolo – che verrà periodicamente convocato – hanno evidenziato il costante impegno del gruppo Ferrovie dello Stato volto ad assicurare un adeguata funzionalità di tutti i varchi di ingresso allo scalo in parola, con la piena collaborazione delle Forze dell’ordine e della specialità della Polizia ferroviaria, al fine di contrastare eventuali tentativi di accesso da parte di soggetti non autorizzati”.