Sicurezza, anche nel savonese Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine

Provincia. “Continuano gli attacchi contro le nostre Forze dell’Ordine che, oltre a dover affrontare quotidianamente situazioni pericolose, si trovano ad essere bersagliati da critiche e accuse. Noi siamo al loro fianco e crediamo che la sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta. Per questo stiamo promuovendo la raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine in tutto il territorio della provincia di Savona”. Così, in una nota, Claudio Cavallo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Nello specifico, raccogliamo le firme per le seguenti proposte – spiega -. Inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale. Creazione del Reato di rivolta in carcere. Maggiori strumenti di difesa. Maggiore tutela legale per le nostre Forze dell’Ordine”.

“Al momento abbiamo già alcune date pianificate e la prossima settimana ne seguiranno altre sempre a cura dei Circoli che rappresentano la presenza attiva sul territorio. Circolo Alassio baia del sole, sabato 25 gennaio 2025 ad Alassio piazza mercato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Circolo Albenga valli ingaune, sabato 1 febbraio 2025 ad Albenga piazza del Popolo dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Circolo Andora Val Merula, lunedi 3 febbraio 2025 ad Andora zona mercato comunale dalle ore 09.00 alle ore 13.00”.