Settimana di San Valentino, ad Albenga vetrine dei negozi a tema amore

Albenga. Si avvicina San Valentino e quest’anno Albenga ha deciso di “riempire d’amore le vetrine dei negozi della città”.

Questa iniziativa, promossa dal Comune, ha già riscosso particolare successo e adesione da parte dei commercianti della città che hanno messo a disposizione i loro spazi sia per artisti che per appassionati che vorranno esporre una loro opera dedicata all’amore in tutte le sue sfaccettature.

Durante la settimana di San Valentino, quindi, le vetrine delle attività aderenti si trasformeranno in vere e proprie gallerie d’arte, ospitando opere che celebrano l’amore in ogni sua forma: l’amore romantico, l’amicizia, il legame familiare, l’amore per la natura e per se stessi.

Gli Artisti e gli appassionati che vorranno aderire all’iniziativa sono invitati a contattare l’ufficio turismo di Albenga al numero 0182 562261/269 o alla mail turismo@comune.albenga.sv.it

Afferma Camilla Vio, assessore al Turismo: “Questo è un invito a tutti ad esprimere la propria creatività! Che si tratti di un dipinto, un disegno o una poesia, raccontate l’amore con i vostri colori e parole. Pensate all’amore come a un sentimento universale: l’abbraccio di due innamorati, lo sguardo di un genitore verso un figlio, il gesto silenzioso di chi si prende cura del pianeta. Lasciatevi ispirare dalla bellezza che ci circonda e candidatevi per far parte di questa iniziativa. Le vostre opere saranno esposte nelle vetrine delle attività della nostra. Il tema che abbiamo scelto è ‘L’amore è il linguaggio che unisce tutto ciò che è vivo. Dipingiamolo, scriviamolo, viviamolo’. Unitevi a noi per celebrare l’amore con un gesto che rimarrà nel cuore di tutti quelli che sapranno farsi emozionare dall’arte”.