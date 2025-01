Servizio Civile Universale, la Uildm di Albenga lancia due progetti e mette a disposizione 6 posti

Albenga. Uildm Albenga è lieta di annunciare l’apertura del bando per la selezione di sei giovani volontari da impiegare in due progetti di Servizio Civile Universale per il periodo 2025-2026.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso disponibili progetti su tutto il territorio nazionale e all’estero, offrendo un’importante opportunità di crescita personale e professionale.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente online sul sito ufficiale entro le 14 del 18 febbraio 2025.

La sezione partecipa a due progetti: il primo si chiama “2025 Dai diamanti non nasce niente” (codice progetto PTXSU0004724010782NMTX, codice sede 142578) e ha quattro posti disponibili (di cui uno riservato a giovani con difficoltà economiche con Isee pari o inferiore a 15.000 euro); il secondo si chiama “2025 Nessuno resta indietro” (codice progetto PTCSU0004724011926NMTX, codice sede 142578) e ha due posti disponibili.

I progetti hanno una durata di 12 mesi l’impegno è articolato su 5 giorni di servizio settimanali, per una media di 25 ore a settimana e prevedono un assegno mensile di 507,30 euro. Per partecipare alla selezione, è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e scegliere il progetto di Servizio Civile Universale su cui si desidera essere impegnati.

“Non perdere questa occasione per contribuire attivamente alla comunità e acquisire nuove competenze”, dicono da Uildm.

Di seguito i contatti:

U.I.L.D.M. O.d.V. sez. Albenga

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

“Antonio e Amedeo Pareto”

Via Roma, 66 – 17031 Albenga (SV)

uildm.albenga@gmail.com – uildmalbenga@pec.it – 0182-50555

C.F. 90026310095