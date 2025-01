Servizio civile, le pubbliche assistenze della Valbormida incontrano gli studenti

Carcare. Le Pubbliche Assistenze della Croce Bianca di Altare, Carcare, Cairo M., Dego, Giusvalla e le delegazioni della Croce Rossa di Cengio, Millesimo e la Croce Verde di Murialdo hanno incontrato gli studenti delle classi quarta e quinta del Liceo Calasanzio per illustrare il progetto del Servizio civile.

Un momento di riflessione per conoscere l’importate ruolo per le comunità della Valbormida, comprendere il valore sociale del volontariato e valutare le opportunità che si presentano nello svolgere il servizio civile.

Servizio civile come scelta volontaria di dedicare dodici mesi della propria vita al servizio della comunità; un’importante occasione di formazione, di crescita personale e professionale per i giovani che dai 18 a i 28 anni possono candidarsi facilmente attraverso il sito del “Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale” oppure contattando direttamente una delle Pubbliche Assistenze sul territorio.

Il Servizio Civile offre a fronte di un impegno di 25 ore settimanali corsi di formazione specifici e il riconoscimento un assegno mensile di 500 euro. Inoltre sono assegnati crediti formativi e può valere come titolo di preferenza nei concorsi nella Pubblica Amministrazione.

La scadenza prevista per le iscrizioni è il 18 febbraio 2025. I posti disponibili sono così ripartiti: Croce Bianca di Altare: 3. Croce Bianca di Carcare: 6, Croce Bianca di Cairo: 4, Croce Rossa di Cengio: 4, Croce Bianca di Dego: 2, Croce Verde di Murialdo: 2.