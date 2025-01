Serie D, Vado: tre mesi di casting per programmare tra big e giovani, Cottafava quasi out

Tra le saghe da seguire con attenzione del calcio locale savonese stagione 24/25 c’era il tentativo del Vado di salire in Serie C. Giunti a gennaio, nonostante i grossi investimenti, l’obiettivo è ormai quasi sfumato con il sorpasso del Città di Varese e il Bra a +11.

“Stagione finita” ha dichiarato il presidente Franco Tarabotto in conferenza stampa. Il numero uno rossoblù ha poi – legittimamente visto quando ha speso viene da commentare – criticato il modo di giocare della squadra. L’impressione dall’esterno è che non sia mai stato innamorato di mister Marcello Cottafava, pur rispettandone il professionista serio e garbato che è, e sabato dopo la sconfitta contro la Cairese il presidente ha parlato a cuore aperto.

Appunti che hanno coinvolto diversi aspetti della guida tecnica. A partire dal modo di attaccare “Giochiamo con tre centravanti ma nessuno sulle fasce gli da palloni”. Per passare alla compattezza di squadra: “Poca compattezza tra difesa e centrocampo”. E infine sulla scelta dei giocatori: “Anticalcio non vedere giocare Venneri e Casazza”. Sembra chiaro che solo un miracolo sportivo possa consentire al mister di sedere sulla panchina rossoblù anche l’anno prossimo.

Con Cottafava il Vado ha comunque totalizzato tantissimi punti e un po’ di sfortuna, nell’avere una capolista Bra senza difetti, c’è stata. Vero è tuttavia che a livello di gioco la squadra non ha quasi mai incantato. O comunque ha spesso espresso un livello di calcio inferiore rispetto alle potenzialità. In particolare nei turni infrasettimanali, basti pensare alle vittorie giocando molto male contro Gozzano e Imperia e alle due scoppole rimediate contro il Bra. Inoltre, la squadra incassa quasi sempre goal.

In questi tre mesi i direttori Paolo Mancuso e Luca Tarabotto dovranno capire da quali giocatori ripartire per riprovarci l’anno prossimo. Se gli obiettivi sportivi sono ridotti al minimo, ci sarà modo per valutare i singoli componenti della rosa e scegliere i “big” su cui impostare la squadra. Potrebbe essere anche l’occasione per testare meglio gli elementi del settore giovanile da integrare in prima squadra. Se è vero che è difficile vincere la Serie D facendo giocare i ragazzi del vivaio, è altrettanto evidente che a livello di giocatori da inserire in rosa si possa fare meglio.

Un’esigenza palesatasi plasticamente sabato con il rigore decisivo per la Cairese conquistato da Turone, interessante prospetto cresciuto nelle giovanili del Vado, e realizzato da Oubakent, giovane promessa quando i rossoblù erano in Eccellenza. Inserire qualche giovane locale in più, almeno in panchina, potrebbe anche finalmente attrarre maggiore affetto in una piazza vadese decisamente fredda rispetto a un club che è comunque punto di riferimento per tantissime famiglie.

Vado, tra l’altro, dopo le vicissitudini del Savona, rappresenta il punto di riferimento giovanile per l’intera provincia. Tre mesi per ricostruire e rilanciare verso un sogno professionismo che per serietà e impegno il club merita.