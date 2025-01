Serie D: Vado, finché c’è Vita c’è speranza: pesante vittoria nello scontro diretto con la NovaRomentin (1-3)

Romentino (Novara). Nella ventunesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A” il Vado si è imposto per 1 a 3 in terra piemontese contro la NovaRomentin

Una vittoria fondamentale per la truppa di mister Cottafava, avvenuta in uno scontro diretto. Alla vigilia, infatti, i novaresi – reduci da 12 risultati utili (l’ultimo k.o. risalente alloscorso ottobre, NovaRomentin Bra 1-2) – si trovavano al terzo posto a -2 dal club del presidente Tarabotto.

Il Vado, al quattordicesimo risultato utile consecutivo (9 vittorie nelle ultime 10 uscite), consolida pertanto il secondo posto rimanendo a -7 dal Bra capolista (vittorioso 4-1 nel derby cuneese col Fossano).

Nonostante tante significative assenze (oltre capitan Capra, al ‘regista’ Pisanu anche il mediano Bussaglia si è infortunato nei primi minuti di gioco), il Vado ha saputo portare a casa l’intera posta in palio, andando sul doppio vantaggio già nella prima frazione con una doppietta del solito Vita: 17 gol su azione in 19 presenze di campionato per il miglior marcatore di tutti i gironi della Serie D.

Entrambe le marcature sono scaturite da calcio d’angolo, grazie a due incornate di testa su due precisi assist del neo arrivato Picone (oggi all’esordio da titolare in un modulo inedito viste le emergenze contingenti).

A fine primo tempo i locali accorciano le distanze con una girata in mischia dell’ex Saccà.

Nella ripresa i rossoblu difendono il vantaggio. Rintuzzando la decisa reazione locale, ma senza concedere occasioni degne di nota (nessuna parata per il portiere Bellocci).

Con solidità e pazienza il Vado ha chiuso spazi e in pieno recupero è giunto il tris di Venneri, il quale ha infilato nel sette una splendida punizione calciata da oltre 30 metri.

NovaRomentin-Vado 1-3 (43′ Saccà – 14′, 40′ Vita, 90’+3 Venneri)

NovaRomentin :Ferrante, Rosato, Cannistrà, Svystelneyk (85′ Siciliano), Saccà (85′ Mollica), Dodaro, Rizzo, Chelli, Vernocchi (57′ Rocco), Gerbino (65′ Gozzo), Estrella

A disp.: Cusumano, Ranieri, De Lorenzis, Bertelegni, Bugno. All. Gonzalez

Vado : Bellocci, Montesano, Bussaglia (10′ Merkaj, 72′ Prisco), Alfiero (88′ Donaggio), Picone (72′ Lora), Vita, N’Dianefo, Abonckelet, Venneri, Cottarelli, Foglio

A disp.: Sattanino, Monteverde, Pompilio, Casazza, Corsa. All. Cottafava

Ammoniti: Gerbino, Saccà (N), Merkaj, Abonckelet, Picone, Venneri (V)

Risultati 21° turno:

Anticipi del sabato:

Bra 4 – Fossano 1

Cairese1 – Sanremese 1

Chieri 2 – Asti 1

Imperia 1 – Oltrepò 0

NovaRomentin 1 – Vado 3

Domenica: Albenga-Città di Varese; Chisola-Saluzzo; Gozzano-Borgaro; Lavagnese-Derthona; Vogherese-Ligorna

Classifica: 51 Bra*, 44 Vado*, 39 NovaRomentin* e Varese, 34 Chisola, 33 Ligorna, 30 Lavagnese e Gozzano, 29 Saluzzo, 28 Imperia* e Asti*, 27 Sanremese*, 25 Oltrepò*, 22 Vogherese e Derthona, 21 Cairese*, 19 (-1) Albemga*, 14 Borgaro, 13 Fossano* e Chieri*

* Una partita in più