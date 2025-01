Serie D: Vado, doccia gelata: raggiunto dal Chisola in pieno recupero (1-1)

Vado-Chisola 1-1 (45′ Vita – 90’+2 La Marca)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Chisola 1-1.

90’+2 GOL CHISOLA! Doccia gelata. La Marca punta sulla sinistra il diretto marcatore lo salta e col sinistro trafigge Bellocci in diagonale. Tiro non forte, ma molto preciso. 1-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Il Vado non sfrutta un paio di contropiedi invitanti.

75′ Doppia occasione Chisola, Vado fisicamente in difficoltà (come capitato molte volte nei secondi tempi).

De Riggi (appena entrato) va via sulla sinistra e mette in mezzo. L’ultimo tocco forse è di un difensore vadese, ma Bellocci salva alla grande. Sul prosieguo dell’azione mischia in area Rizq viene murato a botta sicura. La difesa vadese spazza via, gli ospiti protestano per un presunto fallo da rigore.

72′ La Marca sguscia fra la linee e incrocia. Tiro a lato.

Nella fase centrale della ripresa è ora il Chisola a dettare il ritmo e tenere in mano il pallino del gioco, con buone trame. Il Vado si sta abbassando un po’ troppo.

64′ Chisola vicino al pareggio. Cross tagliato dalla destra. La Marca sul secondo palo si esibisce in una bella sforbiciata. La risposta di Bellocci è super: il portiere rossoblu, in tuffo, dice no.

59′ Chisola in avanti, i piemontesi riguadagnano terreno. La Marca avanza centralmente e conclude, tiro fuori di poco.

57′ Punizione Chisola dalls trequarti sinistra. Va Di Lernia, Bellocci respinge letteralmente.

52′ Vado padrone del campo in questo avvio di ripresa. Bussaglia da ottima posizione in area non trova l’appuntamento col gol.

50′ Rete annullata al Vado. Alfiero viene ravvisato in off-side dall’asistente.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Chisola 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

45′ GOL VADO! I locali raccolgono i frutti di una convinta pressione negli ultimi minuti. Azione insistita scaturita da una rimessa laterale sul fondo destro. Vita riceve in area con un tiro secco sul secondo palo non perdona. 15° centro (tutti su azione) per il capocannoniere del campionato.

40′ Problema muscolare per Pisanu, costretto a uscire. Lo rileva Mameli, centrocampo del Vado ora “improvvisato” viste le assenze.

29′ Doppia opportunità Vado. Vita si accentra calciando a botta sicura, un difensore si immola. L’azione prosegue Alfiero in mischia viene nuovamente murato due volte nell’area piccola. La difesa del Chisola spazza quindi via in qualche modo.

27′ La Marca tenta dal limite, fuori bersaglio.

25′ Occasione Vado. Vita dal limite sinistro dell’area punta Benedetto e lo salta, presentandosi davanti al portiere Zaccone. Soluzione forte, ma centrale. L’estremo difensore ospite respinge coi pugni.

23′ Alfiero converge da destra e conduce. Zaccone para a terra.

20′ Alfiero cinturato in area di rigore da Conrotto. L’arbitro lascia correre.

17′ Vita vince un contrasto nei pressi della trequarti, avanza e conclude venendo murato. Alfiero si trovava solo in area (non servito sulla corsa)

11′ Cross dalla sinistra, Rizq in area prende il tempo al diretto marcatore schiacciando a lato di testa.

6′ Chisola pericoloso. Primo tempo i piemontesi avranno vento a favore. Insidioso tiro di Viano dalla trequarti, Bellocci si distende e devia in angolo.

Il Vado si dispone col consueto 4-3-1-2. Indisponibili Capra (febbre) e Abonckelet (squalificato).

Bellocci in porta. Montesano e Venneri centrali difensivi; Cottarelli e N’Dianefo terzini. Pisanu davanti alla difesa, Lora e Foglio (nuovo acquisto) mezzeali. Bussaglia adattato vertice alto in appoggio alla “Coppia-gol” Vita-Alfiero.

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento.

Vado: Bellocci, Pisanu (40′ Mameli), Montesano, Lora (60′ Picone), Bussaglia, Alfiero (88′ Donaggio), Vita (84′ Merkaj), N’Dianefo (82′ Casazza), Venneri, Cottarelli, Foglio

A disp.: Sattanino, Pompilio, Corengia, Prisco. All. Cottafava

Chisola: Zaccone, Sassi (74′ De Riggi), Gironda (88′ Scarpetta), Rosano, Benedetto, Conrotto (54′ Perez), Viano (74′ Ceschin), Di Lernia, Rizq, La Marca, Marmo (54′ Rosso)

A disp.: Montiglio, Costa, Naso Vagnati. All. Ascoli

Arbitro: Tommaso Bassetti (Lucca). Assistenti: Salvatore Negrelli e Andrea Calanni (Barcellona Pozzo di Gotto)

Note: Pomeriggio freddo, nuvoloso e ventoso (5°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 2-3. Spettatori 200 circa

Vado Ligure. Prima partita del 2025. 20° giornata – prima di ritorno – del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i piemontesi torinesi del Chisola. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

I rossoblu, secondi in classifica con 40 punti a +4 su NovaRomentin e Varese, sono reduci da ben 7 vittorie consecutive e dodici risultati utili consecutivi. Dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative il Vado, trascinato soprattutto dei suoi forti attaccanti, sta uscendo alla distanza.

Il Vado è attualmente la squadra col miglior rendimento interno. Nel fortino del “Chittolina” (dove il rossoblu sono ancora l’unica formazione imbattute e non perdono da quasi un anno – marzo 2024): 8 vittorie e 2 pareggi.

La squadra di mister Cottafava vuole quindi proseguire la rincorsa alla capolista Bra, distante 5 lunghezze. Le prime tre partite del nuovo anno saranno fondamentali: dopo il primo scontro diretto odierno, infatti, il Vado andrà a fare visita alla NovaRomentin (anticipo sabato) prima dell’atteso incontro col Bra mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale.

All’andata la partita terminò 1 a 1. Al vantaggio di Vita rispose De Riggj (su rigore).

Il Chisola, compagine di Vinovo (Torino), è quinto in classifica con 33 punti. In piena zona Playoff. Il rendimento esterno finora della squadra allenata da mister Ascoli: 5 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte.