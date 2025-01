Serie D. Disfatta Vado, impresa Cairese: il derby savonese è giallloblù

Vado-Cairese 1-2 (70′ Alfiero – 75′ Biancheri, 82′ “Rig” Oubakent)

Secondo tempo:

90′ Fischio finale: Vado-Cairese 1-2.

90′ Vado in attacco. Cross dalla destra, Alfiero giro al volo. Cangane si oppone alzando in angolo.

82′ GOL CAIRESE! Dagli undici metri Oubakent ribalta il parziale. Bellocci intuisce, ma è il tiro è troppo angolato. 1-2.

81′ Rigore Cairese. Biancheri si incunea e viene atterrato dai vertice basso dell’area. L’arbitro indica il dischetto senza esitazione.

75′ GOL CAIRESE! Ripartenza ospite che prende di infilata la difesa rossoblu. Vignaroli affonda sulla destra e mette sul secondo palo. Questa volta Biancheri, da distanza ravivinata, non può sbagliare. 1-1.

70′ GOL VADO! Situazione “sporca”. Foglio crossa dalla sinistra, destro tagliato e a rientrare. Alfiero, appena entrato, prova una difficile girata al volo: la giocata trae però inganno il portiere Cangane. Il traversone di Foglio – forse toccato da Alfiero – si infila beffardo sul secondo palo. 1-0.

67′ Rete annullata al Vita per fuorigioco.

64′ Opportunità Cairese. Prateria in campo aperto per Biancheri, il quale si presenta davanti a Bellocci. Il portiere vadese è ancora una volta decisivo, uscendo con ottimo tempismo e sventando la minaccia.

61′ Occasione Vado. Corner dalla sinistra. Va Monteverde, a uscire. Montesano incorna in anticipo sul primo palo senza tuttavia inqusrare lo specchio.

59′ Insidiosa ripartenza Cairese, sventata da un intervento di Montesano.

Cairese più attendista in questo avvio di ripresa. Il Vado attacca a testa bassa.

50′ Troiano crossa tagliato dalla destra. Donaggio tenta un difficile aggancio al volo, che lo avrebbe messo in condizione di presentarsi davanti al portiere.

46′ Punizione Vado dal vertice destro dell’area. Va Troiano col sinistro, fuori bersaglio.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Cairese 0-0.

42′ Cairese a un passo dal vantaggio.

Incomprensione tra Troiano e Cottarelli, che su una palla leggibile non si intendono; saltano insieme e bucano l’intervento.

Il pallone sopraggiungere a sinistra ad Oubakent, il quale serve al centro Biancheri, che da due passi si divora un gol fatto mandando fuori di nulla.

34′ Vado in avanti. Abonckelet vince un contrasto sulla trequarti e serve a sinistra Vita. Il bomber rossoblu si accentra e conclude a lato. I locali chiedono il corner, l’arbitro non ravvisa deviazioni.

I tre attaccanti della Cairese si stanno alternando continuamente di posizione (soprattutto Biancheri e Oubakent), non dando punti di riferimento alla retroguardia vadese.

25′ Opportunità Cairese. Rapido contropiede 3 vs 3 dei valbormidesi. Federico sulla destra mette in mezzo per Oubakent il cui tiro a botta sicura a centro area viene respinto da Troiano, che si immola provvidenzialmente.

23′ Uno schema da calcio d’angolo libera Foglio dal limite. Buona coordimazione, ma tiro murato da un difensore ospite.

17′ Occasione Vado. Vita si gira in fazzoletto nei pressi del limite dell’area e serve sulla corsa Abonckelet. Tiro a botta sicura del centrocampista rossoblu, Cangane si supera con una grande parata, deviando in angolo.

Sugli sviluppi del corner conseguente Cottatelli di testa manda a leggermente a lato.

Trascorso il primo quarto d’ora il Vado – dopo un avvio contratto – alza ora il baricentro, palleggiando nella metà camlo avversaria.

12′ Cairese vicina al vantaggio. Bellocci è super su iniziativa di Biancheri, che vince un contrasto in area e va al tiro da distanza ravvicinata. Apporoccio del Vado decisamente negativo.

10′ Castiglia prova dai venticinque metri. Bellocci para a terra.

9′ In avvio Cairese più intraprendente. Oubakent lanciato sulla sinistra si accentra e conclude da posizione favorevole. Bellocci salva respingendo.

Cottafava ripropone il 4-3-3 visto negli ultimi due incontri.

Sempre indisponibili Capra, Pisanu, Picone e il lungodegente Bussaglia. Alfiero parte dalla panchina.

Bellocci in porta. Montesano e Cottarelli difensori centrali; Prisco e Monteverde terzini. Troiano, Foglio e Abonckelet nella linea di centrocampo. Davanti tridente inedito con Vita e Merkaj esterni e Donaggio punta centrale (esordio stagionale da titolare).

Cairese schierata a specchio da Nappi, senza timore reverenziale. Cangane tra i pali. Boveri e Gargiulo difensori centrali; Anselmo e Fernandez terzini di spinta. In linea mediana Ngamba, Vignaroli e Castiglia. Davanti l’ex di turno Oubakent e Federico estern in appoggio alla punta Biancheri.

Vado: Bellocci, Monteverde, Montesano, Vita, Abonckelet, Merkaj, Donaggio (67′ Alfiero), Troiano, Cottarelli, Foglio, Prisco

A disp.: Sattanino, Lora, Mameli, Michelucci, N’Dainefo, Casazza, Venneri, Corsa. All. Cottafava

Cairese: Cangane, Boveri, Anselmo (62′ Lartey) , Biancheri, Oubakent, Gargiulo, Castiglia, Ngamba, Vignaroli, Federico (62′ Turone), Fernandez

A disp.: Zanon, De Mori,, Garcia, Sokhna, Bellotti, Chiarlone, Diagne. All. Nappi

Arbitro: Fabio Rinaldi (Novi Ligure). Assistenti: Michele Troina e Davide Biase (Genova)

Note: Pomeriggio fresco e piovoso (9°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 8-1. Spettatori 400 circa

Vado Ligure. Nella 24° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, va di scena il derby savonese tra Vado e Cairese. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 14:30.

Incontro anticipato al sabato in vista del prossimo turno infrasettimanale, in programma mercoledì.

Il Vado è secondo in classifica con 47 punti. La pesante sconfitta nello scontro diretto di due turni fa col Bra (0-3) – scappato a +10 – ha fatto anche perdere l’ imbattibilità casalinga dei vadesi, che nel fortino del “Chittolina” non cadevano da un anno (febbraio 2024) . Nell’ultima uscita a Chieri i rossoblu, pur vincendo (1-2) contro il fanalino di coda, non sono apparsi brillanti. La squadra di Cottafava è quindi chiamata alla reazione per poter sperare ancora nell’obiettivo promozione in Serie C.

La Cairese dal canto suo, dopo un periodo di difficoltà (succeduto alla vittoria 2 a 1 a “sorpresa” all’andata proprio contro il Vado), sta attraversando ora un momento positivo di 5 risultati utili di fila. Le ultime due vittorie consecutive contro Asti (0-1) e Fossano (2-1), giunte nei minuti finali, hanno permesso ai gialloblu di uscire da una situazione complicata portandosi momentaneamente a +2 sulla zona Playout (27 punti).