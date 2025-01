Serie D: Vado, game-over: i rossoblu crollano (0-3) sotto i colpi di un Bra stellare

Vado-Bra 0-3 (16′ Aloia, 26′ “Rig” Tuzza, 39′ Minaj)

Secondo tempo:

90’+3 Fischio finale: Vado-Bra 0-3.

90′ Tre minuti di recupero.

89′ Opportunità Vado. Punizione dalla destra, Abonckelet di testa da posizione ottimale non inquadra la porta.

80′ Bra vicino al quarto. Errore in disimpegno della retroguardia rossoblu. Giallombardo si incuncea centralmente, salta un avversario in dribbling presentandosi in area davanti a Bellocci. Il suo destro dritto per dritto si infrange sulla traversa.

74′ Vita stoppa al volo dal limite e prova un pallonetto. Giocata dal coefficiente di difficoltà molto elevato, pallone alto.

Prestazione superlativa della difesa del Bra, in costante anticipo sugli attaccanti vadesi.

65′ Vita riceve dal limite e conclude. Tiro prevedibile, Ribero controlla a terra.

59′ Altro episodio da moviola nell’area del Bra. I locali protestano per un possibile tocco di mano di Giorcelli. L’arbitro lascia correre.

Il Vado prova ad attaccare a testa bassa. Il Bra dà tuttavia sempre la sensazione di controllare le sortite vadesi.

52′ Protesta rossoblu per un possibile fallo da rigore su Alfiero.

50′ Minaj avanza sulla destra. Tiro a lato.

All’intervallo doppia sostituzione nel Vado. Escono Venneri e Picone, entrano Prisco e Troiano.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Bra 0-3.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Punizione Vado dalla fascia destra. Va Picone, Alfiero colpisce di testa sul secondo palo. Ribero para in due tempi.

39′ GOL BRA! Minaj converge dalla sinistra e fa partire un super tiro a giro che si infila all’incrocio.

Il primo tempo del Bra rasenta la perfezione. Grande qualità e cinismo in attacco. Difensori granitici a chiudere tutti i rifornimenti per le punte vadesi. 0-3.

35′ Punizione Vado dalla fascia destra. Cottarelli, in leggero ritardo, non riesce nella deviazione sotto porta.

Trascorsa la prima mezz’ora. Dopo un quarto d’ora equilibrato, il Vado è andato sotto e ha accuso il colpo. Ancora nessun tiro effettuato dai rossoblu nello specchio della porta del Bra.

26′ GOL BRA! Dagli undici metri Tuzza non sbaglia. Soluzione centrale. Grande prova di forza della capolista. 0-2.

25′ Rigore Bra. Sul prosiguo dell’azione Gerbino finta su Montesano, venendo atterrato in arra. L’arbitro indica il dischetto.

25′ Occasione Bra, piemontesi padroni del campo. Azione insistita, che manda al tiro Tuzza dal vertice sinistro dell’area. Il pallone colpisce in pieno la traversa.

18′ Il Vado accusa al momento il contraccolpo psicologico. Bra in attacco. Dagli sviluppi di una punizione sulla destra. Pautassi si gira in area e manda a lato.

16′ GOL BRA! Equilibrio rotto a sorpresa dopo una fase di studio. Pautassi vince un contrasto sul fondo sinistro e mette basso in mezzo. Aloia nell’area piccola anticipa il diretto difensore, beffando Bellocci con un tocco sul secondo palo. Subito in salita la partita per i rossoblu. 0-1.

15′ Gerbino tenta dal limite, alto.

Trascorsi primi 10′, fase di studio. Il pallone staziona perlopiù a centrocampo. Entrambe le squadre si temono.

Bella cornice di pubblico, nonostante la giornata infrasettimanale. Circa 700 persone presenti, tribuna piena.

Vado in emergenza a centrocampo. Assenti capitan Capra, il regista Pisanu e il mediano Bussaglia (per quest’ultimo stop di 3 mesi). Il nuovo arrivato Troiano (ufficualizzato ieri) parte dalla panchina.

Disposizione inedita per Cottafava, che schiera i suoi con un 4-3-3.

Bellocci in porta. Venneri e Montesano centrali, Ndianefo e Cottarelli terzini. Foglio, Abonckelet e Picone a centrocampo. Tridente ossensivo composto da Merkaj, Vita e Alfiero.

Il Bra con il suo 3-5-2 tipo.

Ribero tra i pali. Tos, Sganzerla e Cannatelli in difesa. Gerbino, Tuzza interni di centrocamlo. Pautassi e Mawete quinti. Giaombardo vertice alto in appoggio ad Aloia e Minaj.

Vado: Bellocci, Montesano, Alfiero, Picone (46′ Troiano), Vita, N’Dianefo, Abonckelet, Merkaj (72′ Donaggio), Venneri (46′ Prisco), Cottarelli, Foglio (85′ Michelucci)

A disp.: Sattanino, Monteverde, Lora, Casazza, Corsa. All. Cottafava

Bra: Ribero, Tos, Sganzerla, Giallombardo (82′ Chiabotto), Tuzza, Aloia, Pautassi, Mawete, Giorcelli, Minaj (88′ Zanon), Gerbino (90′ Sardo)

A disp.: Ariello, Cannatelli, Omoregbe, Legal, Zanon, Sardo, Perseu, Capraro. All. Nisticò

Arbitro: Dario Acquafredda (Molfetta). Assistenti: Enrico Antonini (Bassano del Grappa) e Andrea Galluzzo (Locri)

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato (11°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 3-1. Spettatori 700 circa

Vado Ligure. Nella ventiduesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”- turno infrasettimanale -, il Vado ospita i piemontesi del Bra. Fischio d’inizio allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

Attesa super sfida prima contro seconda. Il Bra, capolista con 51 punti, da autentica sorpresa ha finora dominato il torneo. 47 gol fatti (2.2 a partita) e soli 9 subiti (0.4 a partita). Numeri inoppugnabili, che fanno dei cuneesi il miglior attacco e miglior difesa del girone, nonché formazione con la migliore differenza reti in assoluto a livello nazionale nella categoria.

I Vado – reduce da quattordici risultati utili consecutivi – secondo con 44 punti, segue a -7. Un distacco significativo, che rende questo scontro diretto un vero e proprio bivio per la stagione dei rossoblu.

Il Vado è attualmente la squadra col miglior rendimento interno del torneo. Nel fortino del “Chittolina” (dove gli uomini di mister Cottafava sono ancora imbattuti): 8 vittorie e 3 pareggi.

Di contro il Bra ha il miglior rendimento esterno. Per la compagine di mister Nisticò: 8 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. Negli ultimi 12 incontri (in casa e fuori) solamente 3 reti incassate (due su azione).