Serie D, Sanremese. Esordio con gol alla prima in maglia biancoceleste per Jebbar: “Felicissimo per la rete, ora testa al derby”

Sanremo. Un buon pareggio, ma soprattutto il gol all’esordio con la nuova maglia. Sabato pomeriggio la Sanremese ha impattato contro la Cairese pareggiando al “Brin” con il risultato di 1-1. La partita disputata nel weekend probabilmente non resterà impressa nei cuori dei tifosi biancocelesti, ma sicuramente verrà conservata gelosamente nella memoria di Mounir Jebbar.

L’attaccante classe 2004 cresciuto nel settore giovanile dell’Albenga infatti, dopo una breve parentesi in Piemonte con la maglia del Chieri, ha scelto di tornare in Liguria e, per rilanciarsi, ha puntato sulla Sanremese. Il fato poi ha voluto che l’attacco influenzale che ha costretto ai box D’Antoni gli abbia spianato la strada per scendere in campo dall’inizio e lui, alla prima da titolare con i nuovi colori, dopo appena 13′ ha lasciato il segno.

“Sono felicissimo del gol – commenta Jebbar al termine del match contro la Cairese -, però non è stata una grande prestazione. Preferivo aiutare ancora di più la squadra. Va bene così perchè è la prima, spero che più avanti riuscirò ancora di più a dare il mio contributo ai compagni. Adesso c’è il derby mercoledì, quindi testa alla prossima. I derby sono partite che tutti vorrebbero giocare, sono delle vere battaglie, speriamo di uscirne vittoriosi”.

Sulla scelta di trasferirsi al Chieri dopo la stagione all’Albenga (con successivo ritorno in regione, sponda Sanremo), l’intervistato spiega: “Inizialmente avevo intenzione di fare un’esperienza fuori dalla Liguria, ma poi ho scelto di tornare e ho avuto l’opportunità e l’occasione di venire qua a Sanremo che ho colto subito. Adesso sono felice e voglio fare bene aiutando al massimo il gruppo”.

Infine Jebbar ha concluso il proprio intervento guardando al derby contro l’Imperia, squadra in cui ha militato nella stagione 2022/2023: “Mercoledì sarà una grande emozione per me in occasione di una grandissima partita. Spero di poter aiutare al massimo i compagni, sarà una guerra”.