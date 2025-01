Serie D, magic Buttu: Imperia batte Sanremese, vicina addirittura la zona playoff

Imperia. Ha dell’incredibile la stagione dell’Imperia di Pietro Buttu che, dalla sconfitta per 3-0 contro il Bra, non ha più perso prendendo l’ascensore della classifica. Oggi vittoria nel derby ponentino per eccellenza contro la Sanremese per 1 a 3 grazie alla reti dei suoi fedelissimi Costantini e dei gemelli Graziani, che gli hanno permesso di agguantare il nono posto a -2 dalla Lavagnese e sognare i playoff.

Il tutto parte appunto dalla sconfitta esterna contro il Bra. I cuneesi rifilano ai nerazzurri tre reti proprio come nella gara cruciale di oggi contro il Vado. Da allora arrivano 5 vittorie (di cui una vinta a tavolino contro l’Albenga) e un pareggio contro il Ligorna. Una crescita rapida ed esponenziale per una squadra che fino alla 17^ giornata si trovava in zona playout e che ora può addirittura sognare i playoff, distano solo 6 punti dal Chisola in quinta posizione.

Buttu ha sempre regalato spettacolo nelle squadre in cui ha allenato, d’altronde le due vittorie consecutive dell’Eccellenza con Albenga ed Imperia parlano da sole. Fa inoltre impressione l’incertezza con cui è iniziato il suo anno all’Imperia visto che, a poco meno di un mese dall’inizio della stagione, la sua presenza in panchina per questo campionato non era data per scontata.

Se ci mettiamo anche i problemi societari emersi in queste settimane (rumors che parlano della possibile vendita della società), tutto questo diventa ancora più speciale. Il “Re dell’Eccellenza” pensa solo ed esclusivamente al campo e alla squadra e, dopo 5 giornate, questo suo mantra parla forte e chiaro.

Le formazioni di Sanremese Vs Imperia 1 (Gagliardi) – 3 (Graziani T, Costantini, Graziani G):

Sanremese: 12 Maffi, 3 Cesari, 4 Bregliano, 7 Larotonda, 8 Toma, 10 Gagliardi, 13 Monticone, 15 Di Fino, 19 Raggio, 33 Gulli, 99 Manno. A disposizione: 22 Terrazzino, 14 Nervino, 18 Bertoli, 25 Ferrante, 27 Burlandi, 26 Jebbar, 29 Pinotti, 45 Rimondo. Allenatore: Scalise.

Imperia: 1 Ragone, 2 De Simone L, 3 De Simone V, 4 Graziani G, 5 Scarrone, 6 Gandolfo, 7 Scalzi, 8 Giglio, 9 Szerdi, 10 Costantini, 11 Graziani T. A disposizione: 12 Santarelli, 13 Comiotto, 14 Santanocito, 15 Pompilio, 16 Fatnassi, 17 Brancato, 18 Petti, 19 Totaro, 20 Castagna. Allenatore: Buttu.

Arbitro della gara il signor Barbetti Flavio di Arezzo, coadiuvato da Poneti Michele di Firenze e Della Bartola Andrea di Pisa.

I risultati della 22^ giornata di Serie D “A”:

Asti 0 – 1 Cairese, Derthona 0 – 0 Chieri, Fossano 1 – o Albenga, Lavagnese 2 – 1 Chisola, Oltrepò 1 – 3 Novaromentin, Saluzzo 1 – 2 Gozzano, Sanremese 1 – 3 Imperia, Vado 0 – 3 Bra, Borgaro Nobis 2 – 1 Vogherese, Città di Varese 1 – 0 Ligorna.

La classifica di Serie D “A” aggiornata:

Bra 54, Città di Varese 45, Vado 44, NovaRomentin 42, Chisola 37, Gozzano 36, Ligorna 34, Lavagnese 33, Imperia 31, Saluzzo 29, Asti 28, Sanremese 27, Derthona 26, Oltrepò 25, Cairese 24, Vogherese 23, Albenga (-1) 19, Borgaro Nobis 17, Fossano 16, Chieri 14.