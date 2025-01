Serie D, l’ex Albenga Sangarè al Bra, nuova avventura per il talento classe 2006

Nei due mesi in cui l’Albenga ha avuto una rosa in grado di competere per la Serie D – ora invece le dodici sconfitte di fila sembrano un bollettino destinato a incrementare – uno dei giocatori che ha stupito maggiormente è stato Bandjougou Sangarè Traore.

La nuova avventura per il giocatore nato in Spagna è con i colori del Bra. La capolista del Girone A dopo aver annichilito il Vado al Chittolina e mantenuto il +10 nel turno successivo non vuole lasciare nulla al caso e ha inserito un giocatore che ha dimostrato di poter essere determinante.

Il comunicato del club piemontese

Bandjougou Sangare Traore è un nuovo calciatore del Bra. Nato nel 2006 in Spagna, difensore di ruolo ed in particolare nella casella del terzino destro o dell’esterno destro. Dopo esperienze calcistiche arricchenti in terra spagnola, nella prima parte della stagione 2024/2025 ha giocato nell’Albenga (girone A di Serie D). Bandjougou si è già allenato con i suoi nuovi compagni ed è stato convocato per la trasferta di Lavagna, con la Lavagnese, in programma domani pomeriggio (25 gennaio ore 15).