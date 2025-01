Serie D. L’Albenga sa solo perdere, la tredicesima sconfitta consecutiva contro il Saluzzo vale la zona retrocessione

Albenga. Continua la striscia negativa dell’Albenga. Arriva contro il Saluzzo la tredicesima sconfitta consecutiva che pesa decisamente a livello di classifica. Da quando gli ingauni sono saliti in Serie D, la zona rossa non era mai stata toccata in due anni e, da come sta procedendo la stagione, questo risultato non ha di certo colto di sorpresa i tifosi bianconeri.

I supporters, oggi comunque presente a Saluzzo e che ieri avevano postato sui profili social un probabile nuovo Albenga ricreato da zero, continuano comunque la contestazione anche sui vari campi del campionato. Oggi è spuntato un nuovo striscione, simile al consueto “Liberate l’US Albenga”.

Per mostrare vicinanza all’ex giocatore bianconero Sangarè, approdato da poco al Bra, ecco il nuovo striscione: “Liberato Sangarè, ora liberate l’US Albenga”. Intanto in campo l’Albenga proprio non c’è. Su 24 partite, 7 partite hanno portato più di 4 gol subiti dai pali bianconeri e 16 sconfitte totali (1 con Mariotti e 15 con Massa/Gaido).

In rete per il Saluzzo Kone a pochissimo dall’inizio, Castineira, D’Arcangelo con una doppietta e un gol appena iniziato il secondo tempo e Scotto sul finale.

Ecco le formazioni del match Saluzzo 5 vs 0 Albenga:

Saluzzo: 12 Vendramini, 2 Magnaldi, 4 Caldarola, 5 Carli, 7 Allasina, 9 D’Arcangelo, 10 Kone, 13 Scotto, 15 Di Cesare, 19 Castineira, 20 Milia. A disposizione: 45 Fiorenza, 3 Gjerji, 11 Maugeri, 14 Birtoli, 16 Vada, 23 Vaiarelli, 24 Milan, 28 Carrino, 30 Ronco. Allenatore: Cacciatore.

Albenga: 1 Galletti, 2 Gallo, 3 Gaido, 4 Pezzella, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Parigi, 10 Ferrarese, 11 Daidola. A disposizione: 12 Serra, 13 Aboubakar, 14 Cobuzzi, 15 Lattanzi, 16 Pezzella, 17 Assini, 18 Iorio, 19 Ennasry, 20 Nori. Allenatore: Massa.

I risultati della 24^ giornata di Serie D “A”:

Derthona 0 – 1 Gozzano, Fossano 1 – 0 Imperia, NovaRomentin 6 – 0 Chieri, Oltrepò 0 – 2 Chisola, Sanremese 0 – 1 Città di Varese, Vado 1 – 2 Cairese, Lavagnese 1 – 1 Bra, Asti 2 – 0 Vogherese, Borgaro Nobis 1 – 2 Ligorna, Saluzzo 5 – 0 Albenga.

Il calendario di Serie D “A” dopo la 24^ giornata:

Bra 58, Città di Varese 49, Vado 47, NovaRomentin 45, Gozzano 42, Chisola 41, Ligorna 40, Lavagnese 37, Imperia 32, Saluzzo 32, Asti 31, Cairese 30, Sanremese 28, Derthona 27, Oltrepò 25, Vogherese 24, Borgaro 20, Albenga (-1) 19, Fossano 19, Chieri 14.