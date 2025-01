Serie D. L’Albenga continua la discesa in classifica, la Cairese vince in trasferta contro il Borgaro Nobis

Le prime partite del 2025 di Albenga e Cairese hanno sicuramente sfaccettature diverse, sia nel contorno che nel risultato. Se la squadra di Nappi ha ritrovato la vittoria, vincendo in trasferta per 1 a 3 contro il Borgaro Nobis nello scontro diretto per la salvezza, la squadra ingauna ancora non trova la vittoria.

Le reti di Lautaro Fernandez, Oubakent e Castiglia sul finale regalano tre punti importanti alla squadra valbormidese che, grazie alla sconfitta della Vogherese, ora dista a soli 2 punti dalla zona salvezza. Un ottimo risultato per la squadra anche in ottica gol fatti. Prima di questa partita, la squadra aveva prodotto appena tre gol in 9 partite, arrivati invece oggi in una sola partita. Un dato che può far ben sperare i tifosi in vista di questo 2025 e del girone di ritorno.

Per l’Albenga invece la situazione è decisamente diversa. Se in campo le sconfitte continuano ad arrivare, e probabilmente è già un buon risultato il fatto che la squadra sia scesa in campo visti i rumors che davano gli ingauni nuovamente disertori (che sarebbe voluto dire ufficialmente fine dei giochi), nella giornata di oggi i bianconeri sono riusciti a presentarsi a San Remo.

In squadra due nuovi innesti da come si evince dalle distinte. L’attaccante Giovanni Daidola, con alcune parentesi in Serie D al Bra e al Casale ed altre in Promozione ed Eccellenza ed Andrea Assini in difesa, anche lui con una esperienza sia in Eccellenza che in Seconda Categoria. In distinta non si vede il nome di Freccero che, durante la sosta, ha cambiato casacca indossando quella del Fossano.

Nell’attesa di conoscere le nuove mosse della società ingauna (si parla di probabili nuovi innesti nell’assetto societario), la squadra intanto cade per due reti a zero sul campo della Sanremese. Un’altra sconfitta che porta ancora di più nel baratro la squadra albenganese, ad oggi al quartultimo posto con 19 punti. In questa posizione la salvezza diretta dista quattro punti, la retrocessione invece dista sei punti.

Sanremese 2 (Gagliardi, Andreis) vs Albenga 0

Albenga: 1 Perucca, 2 Assini, 3 Gaido, 4 Pezzella, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Nori, 10 Ferrarese, 11 Daidola. A disposizione: 12 Maccagni, 13 Aboubakar, 14 Peirano, 15 Gastaldi, 16 Barbo, 17 Monte, 18 Iorio, 19 Ennasry. Allenatore: Massa.

Sanremese: 12 Maffi, 20 Lohmatov, 3 Cesari, 4 Bregliano, 19 Raggio, 13 Monticone, 7 Larotonda, 8 Toma, 33 Gulli, 10 Gagliardi, 11 D’Antoni. A disposizione: Ferrante, 30 Andreis, 27 Burlandi, 21 Grancara, 15 Di Fino, 18 Nervino, 45 Rimondo, 99 Manno. Allenatore: Scalise.

Arbitra il signor Enrico Eremitaggio di Ancona, coadiuvato da Giuseppe Chiarillo di Moliterno e Francesco Di Leo di Policoro.

Borgaro Nobis 1 (Massari) vs Cairese 3 (Fernandez, Oubakent, Castiglia)

Cairese: 1 Cangane, 4 Boveri, 7 Garcia, 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 27 Garbarino, 29 Vignaroli, 30 Federico, 39 Fernandez. A disposizione: 22 Zanon, 2 De Mori, 3 Lartey, 5 Onkony, 6 Turone, 11 Anselmo, 15 Sokhna, 28 Chiarlone, 38 Diagne. Allenatore: Nappi.

Borgaro Nobis: 1 Edo, 2 Bongiovanni, 3 Montesanto, 4 Bove, 5 Mirabelli, 6 Cassetta, 7 Zani, 8 Mosca, 9 Albisetti, 10 Zunino, 11 Massari. A disposizione: 12 Marcone, 13 Perinetti, 14 Tridico, 15 Elia, 16 Caccamo, 17 Caforio, 18 Montenegro, 19 Ferram, 20 Soplantai. Allenatore: Falco.

Arbitro della gara il signor Alessandro Femia di Locri, coadiuvato da Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia e Francesco Camarda di Trapani.

La classifica di Serie D “A” aggiornata alla ventesima giornata:

48 Bra, 41 Vado, 39 NovaRomentin, 39 Città di Varese, 34 Chisola, 33 Ligorna, 30 Lavagnese, 30 Gozzano, 29 Saluzzo, 28 Asti, 26 Sanremese, 25 Imperia, 25 Oltrepò, 22 Vogherese, 22 Derthona, 20 Cairese, 19 Albenga, 14 Borgaro Nobis, 13 Fossano, 10 Chieri.

I risultati della 20^ giornata di Serie D “A”:

Asti 0 – 1 Bra, Borgaro Nobis 1 – 3 Cairese, Città di Varese 2 – 0 Vogherese, Derthona 1 – 6 NovaRomentin, Fossano 1 – 2 Gozzano, Oltrepò 1 – 1 Lavagnese, Saluzzo 2 – 1 Chieri, Sanremese 2 – 0 Albenga, Vado 1 – 1 Chisola, Ligorna 1 – 1 Imperia.