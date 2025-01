Serie D, la Sanremese punta a un derby da protagonista. Mister Scalise: “Vincere contro l’Imperia sarebbe importantissimo, l’ambiente ha bisogno di entusiasmo”

Sanremo. Quattro punti in due partite con vista derby. Sabato pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” di Cairo Montenotte la Sanremese ha affrontato la Cairese in uno dei match valevoli per la ventunesima giornata del campionato di Serie D (girone “A”). I matuziani, dopo essere tornati alla vittoria contro l’Albenga in seguito a quasi due mesi di digiuno, hanno dato in parte continuità a quanto mostrato di positivo nel turno precedente strappando un buon 1-1 contro gli arcigni avversari gialloblù.

Manuel Scalise, tecnico dei biancocelesti subentrato a fine dicembre, ha commentato così la prestazione dei suoi: “Abbiamo disputato un grande primo tempo, ma siamo stati puniti da un episodio dove avremmo dovuto avere più cattiveria. Ce la possiamo prendere sicuramente con la fortuna o con la sfortuna, tuttavia la verità è che avremmo dovuto essere più cattivi e più concentrati sull’azione che ha portato al gol i nostri avversari”.

“C’è da dire però – ha proseguito l’intervistato – che abbiamo affrontato una squadra che è in striscia positiva da diverse giornate e noi siamo andati sopra sia dal punto di vista tecnico-tattico che della fame. L’inerzia della partita è sempre stata spostata nei nostri confronti nonostante avessimo perso D’Antoni e Raimondo che hanno avuto la febbre schierando al loro posto Jebbar e Pinotti che si sono allenati pochissimo con noi. Complimenti a tutti e due per la disponibilità, sono contento per Jebbar che ha fatto gol”.

Sul mercato: “Sul tema c’è sempre grande comunicazione sia con il direttore che con il presidente. La società è intervenuta dove lo ha ritenuto necessario senza mai tirarsi indietro. Ora non mi aspetto più nulla, siamo questi. Magari arriverà ancora qualche ragazzo a darci una mano, ma io sono molto soddisfatto finora della mia esperienza. La squadra mi sta dando grande disponibilità e sacrificio. Mercoledì (oggi, ndr) abbiamo una partita importante e sarebbe davvero fondamentale vincerla”.

Immancabile un riferimento alla gara odierna, ovvero il match che vedrà la Sanremese sfidare presso le mura amiche del “Comunale” gli acerrimi rivali dell’Imperia in occasione del derby: “Questo tipo di partite si gioca curando tutti i particolari e trasformando questa rabbia per non aver portato portato a casa i tre punti che secondo me erano meritati contro la Cairese in positività che deve essere mostrata in campo mercoledì. Sappiamo che la nostra classifica è bugiarda, ma allo stesso tempo non penso che la graduatoria si possa migliorare con le chiacchiere, bensì con la disponibilità da parte dei ragazzi di allenarsi a 200 all’ora tutti i giorni e con la voglia di aiutarsi e di sacrificarsi”.

“Vincere contro l’Imperia sarebbe importantissimo perchè quando sono arrivato ho percepito che tutto l’ambiente avesse bisogno di entusiasmo. Nelle due partite precedenti la squadra è sempre uscita tra gli applausi, quindi ho ricevuto una grande manifestazione d’affetto da parte della tifoseria perchè ha visto i ragazzi che hanno dato tutto”, conclude il tecnico della Sanremese.

Nel post-gara del match contro la Cairese è intervenuto anche il direttore sportivo dei biancocelesti Marcello Panuccio, il quale ha dichiarato: “Il risultato del campo va sempre accettato però un po’ di amaro in bocca lo abbiamo. All’inizio di entrambi i tempi abbiamo avuto il predominio del gioco e delle occasioni. Poi Cairese ha trovato un’occasione fortuita per come è venuta però il calcio è anche questo. Noi abbiamo fatto il nostro ma siamo stati un po’ frenetici a mio parere in alcune circostanze. Potevamo fare qualcosa di meglio ma abbiamo vissuto una settimana difficile per influenze e febbre con assenze importanti per la nostra rosa. Credo sia giusto accettare il risultato del campo e guardare avanti”.

Sull’esordio da titolare con gol di Jebbar: “Avremmo voluto che fosse una scelta e non un obbligo quello di schierarlo considerando il peso di Riccardo (D’Antoni, fermato da un attacco influenzale) in questo campionato. Entrambi i ragazzi che lo hanno sostituito però (Mounir Jebbar prima e Alessio Pinotti poi, ndr) hanno fatto il loro. Sono stati davvero bravi in tutto il contesto della partita nonostante si fossero allenati poco con noi. Non possiamo che crescere anche da questo punto di vista sia come singoli che come collettivo”.

Panuccio infine non ha escluso la possibilità di intervenire ancora sul reparto under della rosa matuziana per poi concludere presentando il derby: “Sono partite che si preparano da sole. Speriamo di recuperare un po’ di ragazzi che abbiamo fuori e di non avere altri intoppi. È una sfida che i tifosi aspettano da tutto l’anno in città, è giusto viverla senza ansia ma con la volontà di fare qualcosa di importante”.