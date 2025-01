Serie D, la Cairese vince ancora e abbandona la zona playout. Castiglia: “Avanti così, la salita è ancora ripida ma al momento siamo sulla strada giusta”

Cairo Montenotte. Una vittoria fondamentale in ottica classifica e non solo. Domenica pomeriggio, presso lo stadio “Cesare Brin”, la Cairese di mister Marco Nappi ha centrato il quinto risultato utile consecutivo superando il Fossano con il risultato di 2-1.

Decisive le reti di Castiglia e Turone, quest’ultimo in gol in zona Cesarini. A sbloccare la sfida è stato invece l’esperto centrocampista gialloblù, il quale al termine del match ha dichiarato: “Abbiamo vinto da squadra. Queste partite si possono portare a casa anche al 91′ e così è stato. Sono tre punti meritati, concludiamo una settimana con il turno infrasettimanale direi ottima. Abbiamo fatto 7 punti, andiamo avanti così. La salita è ancora molto ripida ma al momento siamo sulla strada giusta”.

Ottime prestazioni ma ancora nessun gol dal suo approdo nella realtà valligiana per Pietro Biancheri, ultimo colpo in ordine di tempo della Cairese: “Biancheri è un giocatore che ci mancava perchè è fisico e attacca la profondità. Sa fare le sponde alla grande. Insieme a Lautaro sta facendo un grande lavoro. Sia oggi che ad Asti gli è mancato solo il gol, ma per una questione di sfortuna”.

“Sono contento per quello che stiamo facendo ultimamente – ha proseguito Castiglia -, quello che ci mancava prima erano un po’ più di disciplina e ordine in campo. Ora vedo una squadra molto più sicura di sè nei singoli e anche nei giovani, è un qualcosa che è stato bravo il mister ad inculcarci. Ad esempio vorrei citare Vignaroli che nelle ultime partite sta facendo davvero molto bene. Sono contento della vittoria, però sappiamo che il lavoro è ancora tantissimo da fare. Non ci esaltiamo anche perchè nelle prossime quattro/cinque partite si potrà decidere quale sarà il futuro della squadra”.

A proposito di futuro, il centrocampista della Cairese ha concluso il proprio intervento guardando alla prossima sfida dei gialloblù, di scena sabato nell’anticipo della ventiquattresima giornata con il Vado: “Andiamo giù a Vado convinti di poter fare la nostra partita. All’andata loro avevano qualche problema, ma noi abbiamo saputo metterli in difficoltà. Speriamo che questo si possa ripetere, sappiamo che a parte la sconfitta con il Bra stanno vivendo un ottimo momento perchè non so quante vittorie di fila hanno totalizzato. Noi comunque li affronteremo con la volontà di disputare la nostra partita”.