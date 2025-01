Serie D, la Cairese strappa un punto alla Sanremese. Nappi: “Contento della prestazione, mi tengo stretto questo pareggio”

Cairo Montenotte. Un buon pareggio utile per alimentare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” Cairese e Sanremese si sono affrontate in occasione di uno dei match valevoli per il ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone A).

La sfida, una partita in cui entrambe le squadre hanno provato ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, è terminata con il risultato di 1-1, un pari che mister Marco Nappi ha accolto con positività: “È stata una bella partita, tosta e grintosa. La mia squadra mi è piaciuta perchè abbiamo giocato a calcio. Sono contento sia della prestazione che della continuità che stiamo dando ai risultati. In occasione delle ultime partite abbiamo giocato contro tre squadre importanti. Non era facile andare a vincere a Borgaro, mentre oggi abbiamo incontrato una squadra competitiva la quale ha una classifica che non rispecchia i suoi reali valori. Mi tengo il pareggio e sono veramente molto contento della prestazione dei ragazzi”.

“I ragazzi stanno lavorando bene – ha proseguito l’intervistato -. Quando tu lavori bene e segui il tuo allenatore che ha delle idee e le metti in campo è un ottimo segnale. Dobbiamo migliorare ma siamo questi e andiamo avanti. Chi è con la Cairese lotta fino alla fine, perchè con me se non si lotta ci si siede in panchina o si va a casa. Ringrazio il mio staff perchè sta facendo un grande lavoro. La crescita dei ragazzi è totale, spero di poter continuare a portare qualche risultato sia per la società che per i tifosi che sono pochi ma calorosi”.

In settimana la Cairese sembrava aver trovato il sostituto del partente Chris Gueye, ma alla fine l’accordo tra le parti non è stato finalizzato. “Lautaro (Fernandez, ndr) sta facendo un grandissimo lavoro – risponde Nappi incalzato sul tema -, per il mio modo di giocare ho bisogno di un attaccante con le sue caratteristiche, ovvero che viene incontro, si appoggia e attacca la porta. Se arriverà un altro attaccante ben venga, però come detto prima ho questa rosa, alleno questa rosa e cercherò in tutte le maniere di tirarci fuori da questa classifica che sinceramente non mi piace”.

In conclusione l’allenatore della Cairese è tornato sulla partita odierna dichiarando: “Abbiamo rischiato di prendere gol soprattutto all’inizio del secondo tempo, però ci sta. Il valore della Sanremese lo conosciamo, ha giocatori fisicamente strutturati e altri forti come Gagliardi. Oggi mi tengo questo pareggio perchè abbiamo dimostrato di poter competere anche contro un’ottima squadra, ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo”.