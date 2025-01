Serie D: il Vado rialza la testa, i “gemelli del gol” riportano alla vittoria col Chieri (1-2)

Chieri-Vado 1-2 (78′ Becchi – 26′ Alfiero, 49′ Vita)

Chieri (Torino). Nella ventiduesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie, girone “A”, il Vado vince 1 a 2 sul campo del Chieri.

I rossoblu provano a rialzare la testa dopo la pesante battuta d’arresto nello scontro diretto di mercoledì con la capolista Bra (0-3). Piemontesi che, vincendo il derby cuneese col Saluzzo (2-0), mantengono il distacco invariato rimanendo a dieci lunghezze in graduatoria.

A segno i “gemelli del gol”, con una rete per tempo. Alfiero (tornato a gioire dopo alcune partite a digiuno) e Vita (a 18 marcature, sempre più capocannoniere del torneo). A metà della seconda frazione il Chieri ha poi accorciato le distanze con Becchi.

Tre punti di fatto obbligatori per la truppa di mister Cottafava visto l’avversario odierno fanalino di coda, ultimo in classifica con appena 14 punti. Per il Vado si tratta della quinta vittoria esterna consecutiva.

L’incontro è stato disputato su un campo pesante (erba naturale), reso fangoso dalla pioggia. L’azione del vantaggio del Vado giunge a metà primo tempo: iniziativa di Vita, il quale si invola sulla sinistra e conclude. Il portiere locale devia in qualche modo, ma Alfiero trova l’ultimo tocco sotto misura.

Nei minuti finali importante parata del portiere Bellocci, che si mette in evidenza con un efficace intervento.

A inizio ripresa raddoppio da una bella azione in verticale. Abonckelet dalla fascia destra crossa a centro area, dove Vita con un’incornata non manca l’appuntamento con il gol.

Negli ultimi 20′ il Chieri reagisce d’orgoglio con tutte le proprie forze, rendendosi pericoloso da palla inattiva e accorciando le distanze al termine di una mischia. Il portiere vadese Bellocci prima della fine viene quindi nuovamente chiamato all’intervento, rispondendo presente.

Tre punti di sostanza dunque per tornare in careggiata scacciare i “fantasmi” della sfida persa malamente contro il Bra. La squadra del presidente Franco Tarabotto sale a 47 punti, riscavalca nuovamente il Citta di Varese (fermato sull’1 a 1 a Imperia) e torna al 2° posto in classifica.

Una nota negativa è tuttavia sicuramente rappresentata dall’ennesimo gol subìto dalla difesa rossoblu (che solo 3 volte su 22 in questo campionato ha mantenuto la porta inviolata). Score pertanto da aggiornare a 27 gol totali finora incassati (lo stesso numero di reti prese in tutta la passata stagione).

Tabellino:

CHIERI: Faccioli, Nesci, Silvestri (60′ Ribaudo), Becchi, Sacco, Ozara, Ferrara (60′ Stojkovic), Dumani (90’+2 Messina), Henry (84′ Zucco), Petracca, Silano (71′ Guida)

A disp.: Frattin, Borgna, Marino, Al Hijjawi. All. Molluso

VADO: Bellocci, Monteverde, Montesano, Alfiero, Vita, Abonckelet (82′ Michelucci), Venneri, Donaggio (89′ Merkaj), Troiano (77′ Prisco), Cottarelli, Foglio

A disp.: Sattanino, Lora, Picone, N’Dianefo, Casazza, Corsa. All. Cottafava

Ammoniti: Dumani, Petracca, Guida (C), Vita, Alfiero, Cottarelli e Troiano (V)