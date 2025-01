Serie D. Flop Vado e il Bra va a +10. Cottafava: “Nostri demeriti più dei loro meriti. Ma il campionato non è finito”

Finisce 3 a 0 lo scontro diretto tra Bra e Vado.

Al Chittolina c’era il pubblico delle grandi occasioni. Circa 700 persone nel turno infrasettimanale per vedere il match tra la prima della classe e la seconda. Il verdetto del campo è stato pesantissimo per il Vado. E lo è anche la classifica adesso nonostante gli sforzi immani del club e l’ottimo rendimento fino a sabato, ora i rossoblù sono a -10 dalla vetta. Ma forse la cosa più preoccupante per le ambizioni da Serie C è la prestazione impeccabile dei giallorossi di mister Nisticò, che hanno calato il tris già nel primo tempo e nella ripresa hanno controllato la gara sfiorando anche il quarto goal.

“Il Bra è forte ma sono più i demeriti nostri che i meriti loro. Abbiamo fatto anche un buon secondo tempo ma il risultato era compromesso. Ci tenevamo ma non ce la siamo proprio giocata”, questo il pensiero di mister Marcello Cottafava. Una constatazione amara visto che il percorso di quattordici risultati utili consecutivi che ha preceduto questa sconfitta. L’allenatore non cerca alibi: “Oggi brucia, non ha funzionato niente”. Ma non vuole alzare bandiera bianca: “Campionato finito? No. Daremo tutto fino alla fine”.

I risultati della 22^ giornata

Asti 0 – Cairese 1, Derthona 0 – Chieri 0, Fossano 1 – Albenga 0, Lavagnese 2 – Chisola 1, Oltrepò 1 – NovaRomentin 3, Saluzzo 1 – Gozzano 2, Sanremese 1 – Imperia 3, Borgaro 2 – Vogherese 1, Città di Varese 1 – Ligorna 0

La classifica

Bra 54, Città di Varese 45, Vado 44, NovaRomentin 42, Chisola 37, Gozzano 36, Ligorna 34, Lavagnese 33, Imperia 31, Saluzzo 29, Asti 28, Sanremese 27, Derthona 26, Oltrepò 25, Cairese 24, Vogherese 23, Albenga 19 (-1), Borgaro 17, Fossano 16, Chieri 14.